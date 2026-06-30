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Der neue Dirigent heisst Reto Näf

  30.06.2026 Laufenburg
Die Stadtmusik unter der neuen Stabführung von Reto Näf am Eidg. Musikfest Biel. Foto: zVg
Die Stadtmusik unter der neuen Stabführung von Reto Näf am Eidg. Musikfest Biel. Foto: zVg

Noch vor der grossen Sommerpause wurde anlässlich einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung Reto Näf aus Wölflinswil zum neuen Dirigenten der Stadtmusik Laufenburg gewählt.

Er leitete den Verein bereits seit anfangs Jahr interimistisch als Projektdirigent und führte die ...

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