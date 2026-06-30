Der neue Dirigent heisst Reto Näf

Er leitete den Verein bereits seit anfangs Jahr interimistisch als Projektdirigent und führte die ...

Noch vor der grossen Sommerpause wurde anlässlich einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung Reto Näf aus Wölflinswil zum neuen Dirigenten der Stadtmusik Laufenburg gewählt.

Noch vor der grossen Sommerpause wurde anlässlich einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung Reto Näf aus Wölflinswil zum neuen Dirigenten der Stadtmusik Laufenburg gewählt.

Er leitete den Verein bereits seit anfangs Jahr interimistisch als Projektdirigent und führte die Stadtmusik erfolgreich ans Eidgenössische Musikfest in Biel. Die Anstellung des in der Blasmusikszene weit über die Kantonsgrenze bekannten Reto Näf ist ein absoluter Glücksfall für den Verein. Mit seiner grossen Erfahrung und seinen herausragenden musikalischen wie menschlichen Fähigkeiten wird er für die Musikantinnen und Musikanten eine grosse Bereicherung für die Zukunft darstellen. Die Stadtmusik freut sich über die langfristige Zusammenarbeit mit dem neuen Dirigenten Reto Näf und wünscht ihm viel Freude und Genugtuung mit seiner neuen Aufgabe. (mgt)