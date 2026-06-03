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Der Linkshänder verabschiedet sich

  03.06.2026 Möhlin
Ein letzter Tanz im Möhliner Hexenkessel: Linus Fässler wurde im Heimspiel gegen die die SG Yellow/Pfadi Espoirs verabschiedet. Das Bild zeigt ihn mit seinen Eltern. Foto: Christine Steck
Ein letzter Tanz im Möhliner Hexenkessel: Linus Fässler wurde im Heimspiel gegen die die SG Yellow/Pfadi Espoirs verabschiedet. Das Bild zeigt ihn mit seinen Eltern. Foto: Christine Steck

Einst bekam er ein Aufgebot für den U17-Nationalmannschaftslehrgang. Der TV Möhlin aber sollte sein Herzensverein bleiben. Nun hat Linus Fässler seine letzte NLB-Saison gespielt.

Christine Steck

Seine Handballkarriere startete der kleine Linus Fässler – Jahrgang 2002, 195 ...

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