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Der letzte Ball ist gespielt

  27.04.2026 Fricktal
Unihockey Fricktal freut sich darauf, ab Mai viele neue Mädchen und Jungs in den Trainings begrüssen zu dürfen. Fotos: zVg
Unihockey Fricktal freut sich darauf, ab Mai viele neue Mädchen und Jungs in den Trainings begrüssen zu dürfen. Fotos: zVg

Saisonende aller Teams von Unihockey Fricktal

Für Unihockey Fricktal ging eine ereignisreiche Saison zu Ende. Während die Jüngsten nach emotionalen vereinsinternen Derbys die Medaillen in Empfang nehmen durften, verabschiedeten sich die Kleinfeldherren mit einem Sieg in die ...

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