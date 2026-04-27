Für Unihockey Fricktal ging eine ereignisreiche Saison zu Ende. Während die Jüngsten nach emotionalen vereinsinternen Derbys die Medaillen in Empfang nehmen durften, verabschiedeten sich die Kleinfeldherren mit einem Sieg in die ...

Saisonende aller Teams von Unihockey Fricktal

Für Unihockey Fricktal ging eine ereignisreiche Saison zu Ende. Während die Jüngsten nach emotionalen vereinsinternen Derbys die Medaillen in Empfang nehmen durften, verabschiedeten sich die Kleinfeldherren mit einem Sieg in die Sommerpause.

«Der letzte Ball ist gespielt, das letzte Tor bejubelt und der letzte Zweikampf entschieden: Die Saison 25/26 ist Geschichte.» Besser hätte es der Trainer der D-Junioren aus Hornussen nicht auf den Punkt bringen können.

Besonders im Fokus standen nochmals die E- und D-Junioren. Der Spielplan wollte es so, dass zum Saisonfinale mehrere Fricktaler Teams direkt aufeinandertreffen sollten. In diesen Derbys wurde um jeden Zentimeter Boden gekämpft, wobei die Freude am Spiel stets im Vordergrund stand. Die jungen Talente zeigten eindrücklich, welche Fortschritte sie in den vergangenen Monaten gemacht haben. Als Belohnung für den unermüdlichen Einsatz während der gesamten Saison durften die Kinder unter grossem Applaus der Eltern und Fans ihre verdienten Medaillen entgegennehmen.

Auch im Erwachsenenbereich gab es Grund zum Feiern: Das Herren-Kleinfeldteam bestritt seine letzten zwei Partien der Saison und konnte diese mit einem Sieg abschliessen. Dank dieses Erfolges festigten die Fricktaler ihren Platz im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Nach einer Spielzeit mit Höhen und Tiefen ist dieses Resultat eine solide Basis, auf der man im nächsten Jahr aufbauen kann.

Blick nach vorne: Nach der Saison ist vor der Saison

In den kommenden Wochen und Monaten geht es nun darum, die Teams auf die kommende Spielzeit vorzubereiten, um im Herbst wieder voll angreifen zu können. Unihockey Fricktal freut sich darauf, ab Mai viele neue Mädchen und Jungs in den Trainings begrüssen zu dürfen, die Lust auf die schnellste Ballsportart der Welt haben. (mgt)