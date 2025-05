Der Leichtathletik-Nachwuchs trifft sich in Stein

Auch dieses Jahr steigt die Fricktaler Regionalausscheidung UBS Kids Cup. Am Samstag, 10. Mai, messen sich auf der Rundbahn in Stein Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren - mit dabei EM-Teilnehmerin Fabienne Hoenke.

Endlich wieder laufen, springen, werfen und dabei wertvolle Punkte sammeln für die UBS Kids Cup-Wertung. Die grösste Nachwuchswettkampfserie der Schweiz begeistert seit 2011 kleine und grosse Sporttalente im ganzen Land. Kids können sich mit sich und Gleichaltrigen messen – lokal, kantonal und sogar national.

EM-Teilnehmerin Fabienne Hoenke

Die Kampagne 2025 des UBS Kids Cups findet in gewohnter Manier schweizweit statt. Die Besten der lokalen Ausscheidungen qualifizieren sich für den Kantonalfinal. Wer sich dort durchsetzt, wird zum Schweizer Final am 30. August in das Leichtathletik-Stadion Letzigrund eingeladen, wo dann die nationalen Siegerinnen und Sieger unter Weltk lassebeding ungen auserkoren werden. Aufgrund der Resultate vom Vorjahr oder vom «Schnellsten Fricktaler» darf man gespannt sein auf die Leistungen von Tim Stalder (M8, Jugi Wittnau), Jayden Hasler (M9, Jugi Hellikon), Finn Fasler und Ilai Feger (M10, beide TV Stein), Anja Meier (W11, Jugend Zeihen), Elin Stocker (W11, LV Fricktal), Flurin Hasler (M11, Jugi Hellikon), Collin Bittl (M12, TV Stein), Max Signer, Noah Prantl, Livio Acklin (M13, alle LV Fricktal), Lina Caruso (W14, TV Stein) sowie jene der 14- und 15-jährigen Athleten der LV Fricktal Kieran Vogel, Leon und Niclas Schmid, Mia Böhler oder Quirin Treier; allesamt haben sie sich am diesjährigen «Schnellsten Fricktaler/Fricktalerin» bereits in Frühform präsentiert. Im Rahmenprogramm dabei sein wird die Möhlinerin Fabienne Hoenke. Sie ist seit diesem Jahr Mitglied des Schweizerischen Nationalkaders; als erste Athletin des LV Fricktal. Gross geworden ist sie unter anderem auch mit dem Kids Cup, hat seither diverse nationale Titel in den Nachwuchskategorien gewonnen, hält die Schweizerrekorde U20 über 200 m In- und Outdoor, war Teil der Schweizer EM-Delegation in Rom und ist aktuelle Vizeschweizermeisterin Indoor über 200m. Sie wird mit den Jüngsten ein Einlaufen gestalten und kann ihnen sicher den einen oder anderen Erfolgstipp mitgeben. «Jede Stufe in der Kids Cup-Kampagne war für mich ein Highlight. Mit dem ersten Auftritt am Schweizerfinal im Letzigrund wus ste ich: In diesem Stadion möchte ich später als Aktive vor vollem Haus starten», sagt Fabienne zum Event. Somit wird an diesem Tag wieder mächtig was los sein; nicht nur auf der Leichtathletik-Anlage, sondern auch rings ums Rund herum mit all den Betreuern, Fans und Sportinteressierten. Der Wettkampf auf der Leichtathletikanlage Stein beginnt am Samstag, 10. Mai, um 9 Uhr. (mgt)