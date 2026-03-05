Der Rheinfelder Stadtlauf feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird im Hauptlauf auf 500 limitiert. Weitere Helferinnen und Helfer sind willkommen.

Valentin Zumsteg

Zum zehnten Mal wird der Rheinfelder Stadtlauf in diesem Jahr durchgeführt. Bei der letztjährigen Ausgabe verzeichnete der Breitensport-Anlass einen neuen Rekord: Insgesamt 624 Läuferinnen und Läufer nahmen daran teil. «Der Laufsport boomt», erklärt Roland Gröflin. Er ist Präsident der IG Stadtlauf Rheinfelden, die den Anlass 2023 wiederbelebt hat, nachdem er zuvor ein paar Jahre lang ausgefallen war. Gröf lin und das gesamte Team freuen sich über die positive Entwicklung. «Der Stadtlauf 2025 war eine gefreute Sache. Das Wetter hat auch mitgespielt.»

Gut und sicher

Ein weiteres starkes Wachstum ist aber kein Ziel der Organisatorinnen und Organisatoren. Bei der Ausgabe in diesem Jahr am 26. April wird deshalb die Teilnehmerzahl im Hauptlauf auf rund 500 Personen limitiert. «Wir wollen einen qualitativ guten und sicheren Lauf durchführen. Unser Ziel ist es nicht, dass irgendwann 2000 Läuferinnen und Läufer teilnehmen», betont Gröflin. Das würde den Rahmen sprengen. Deshalb gibt es in diesem Jahr die Beschränkung der Teilnehmerzahl.

Rechnet man die früheren Durchführungen und die aktuellen zusammen, so kann in diesem Jahr die 10. Ausgabe des Stadtlaufs gefeiert werden. «Der Anlass hat sich etabliert», sagt Roland Gröflin. Er dankt der Stadt, den Sponsoren sowie den vielen Helferinnen und Helfern für die grosse Unterstützung. Aus Anlass des Jubiläums sollen die Bhaltis für die Läuferinnen und Läufer noch etwas grosszügiger als normalerweise ausfallen.

Schon über 130 Anmeldungen

Am bestehenden Konzept, das sich bewährt hat, hält die IG fest. Der Hauptlauf geht – wie schon in den Vorjahren – über fünf Kilometer. Gestartet wird um 10.30 Uhr. Die Strecke muss zwei Mal zurückgelegt werden, sie führt wie bisher vom Hauptwachplatz/Hugenfeldschulhaus über die Marktgasse und den Rheinweg zum neuen Stadtpark Ost und von dort zurück ins Städtchen. Für Jugendliche gibt es ein Rennen über 1,5 Kilometer, für Kinder über 750 Meter. Diese Rennen werden um 11.45 Uhr respektive 12.15 Uhr gestartet.

«Aktuell haben wir schon über 130 Anmeldungen. Das ist eine gute Zahl zum jetzigen Zeitpunkt», erklärt Gröflin. Damit der Lauf durchgeführt werden kann, braucht es weitere Helferinnen und Helfer. «Derzeit haben wir 37 Zusagen. Wir benötigen insgesamt aber zwischen 65 und 70 Helferinnen und Helfer», so Gröflin. Er freut sich über weitere Anmeldungen; Interessierte können sich über die Webseite melden.

10. Rheinfelder Stadtlauf am 26. April. 5 km-Hauptlauf: 2 Runden, Start: 10.30 Uhr, (Renn-Ende 11.15 Uhr); 1,5 km-Jugendlauf: zwei Runden in der Altstadt, Start: 11.45 Uhr (Renn-Ende ca. 12.00 Uhr); 0,75 km-Kinderlauf: eine Runde, Start: 12.15 Uhr (Renn-Ende ca. 12.30 Uhr). www.rheinfelden-stadtlauf.ch