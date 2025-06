Der «Kiosk» ist verkauft

Die Buvette an der Rheinpromenade im alten Rheinfelder Stadtpark ist beliebt. Betreiberin Katja Zeindler will den Gastro-Wagen bald in neue Hände geben. Den «Rhybar Kiosk», der bislang im neuen Stadtpark stand, hat sie bereits veräussert.

Valentin Zumsteg

Katja Zeindler hat die mobile Gastronomie in die Rheinfelder Stadtparks gebracht. 2017 eröffnete sie die «Rhybar Buvette» an der Rheinpromenade im alten Stadtpark. Das Angebot stiess von Anfang an auf ein gutes Echo und grosse Nachfrage. Bereits ein Jahr später, 2018, eröffnete sie einen zweiten Wagen im neuen Stadtpark. Dieser «Kiosk» verfügte zwar über ein kleineres Angebot, entwickelte sich aber auch positiv. Getränke, Glacé und kleine Speisen waren an schönen Tagen sehr gefragt. Jetzt hat sich Zeindler von diesem mobilen Kiosk-Wagen getrennt. «Ich habe den Kiosk verkauft», erklärt sie gegenüber der NFZ. Ob der Wagen in dieser Saison mit der neuen Eigentümerschaft wieder in den Stadtpark Ost zurückkehrt, ist aber noch nicht sicher, erklärt Zeindler. «Ich bin überzeugt, dass man daraus etwas Gutes machen kann.»

Bei der «Rhybar Buvette» im alten Stadtpark zeichnet sich ebenfalls ein Wechsel ab: «Ich will auch diesen Wagen weitergeben», erklärt Zeindler. Noch seien nicht alle Details geklärt, doch ein Verkauf zeichne sich ab. «Um eine Buvette zu betreiben, muss man f lexibel sein. Mit Familie bin ich das heute nicht mehr in gleichem Masse», sagt Zeindler. Deswegen hat sie sich nach Nachfolgelösungen umgesehen.