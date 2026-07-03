Der Kapitän ist weiter an Bord – die Torhüter und der Topscorer ebenso

Der TV Möhlin hat weitere Verträge verlängert: Mannschaftskapitän Fabian Ceppi spielt auch kommende Saison für die NLB-Handballer; genauso die Torhüter Robin Santeler und Noé Roth sowie Sadok Ben Romdhane, der vergangene Saison über 200 Tore schoss.

Der TV Möhlin hat weitere Verträge verlängert: Mannschaftskapitän Fabian Ceppi spielt auch kommende Saison für die NLB-Handballer; genauso die Torhüter Robin Santeler und Noé Roth sowie Sadok Ben Romdhane, der vergangene Saison über 200 Tore schoss.

Christine Steck

Beim TV Möhlin herrscht auch in der Sommerpause Betrieb, um kommende Saison eine schlagkräftige Truppe beisammen zu haben. Die jüngsten Personalien im Überblick.

Der Kapitän: Fabian Ceppi

Mittlerweile 25-jährig und seit der Jugend als Handballer beim TV Möhlin dabei, ist Fabian Ceppi kontinuierlich an seinen Aufgaben gewachsen und hat sich zum «gestandenen» NLB-Spieler entwickelt. Ob Rückraum Mitte oder auch mal auf Halblinks, Ceppi setzt überall dort Akzente, wo er gebraucht wird. Zudem wurde er erneut zum Kapitän der Mannschaft gewählt. Das passt zu ihm, dem emotionalen und extrovertierten Typen, der über einen Bachelor in Law verfügt und aktuell als Werkstudent bei einem lokalen Anwaltsbüro arbeitet. Ceppi meint zu seiner Rolle als Mannschaftskapitän: «Ich möchte Vorbild sein für mein Team, aber auch für die Jungen, den Nachwuchs, das liegt mir am Herzen! Zudem finde ich die einzigartige Stimmung im Steinli einfach super, was mich persönlich immer wieder motiviert, für diesen Sport alles zu geben.»

Der Topscorer: Sadok Ben Romdhane

Sadok Ben Romdhane, zuvor spielberechtigt bei den Eulen Ludwigshafen, ist seit einer Saison beim TV Möhlin und hat die vergangene Spielzeit eindrücklich abgeliefert. Mit durchschnittlich acht Treffern pro Spiel und insgesamt 202 Treffern hat sich der Linkshänder gleich zum Topscorer der NLB gekürt. Auf Rang zwei mit elf Treffern weniger liegt Drenit Tahirukaj, kosovarischer Nationalspieler, von Chênois Genève, welcher zu Wacker Thun in die oberste Liga wechselt, gefolgt von Steffisburgs Rauols Serafimovics mit 163 Zählern.

Sadok tritt mit viel Willenskraft im Eins-gegen-Eins, aber auch mit artistischen Einlagen auf, was ihm den einen oder andern blauen Flecken bescherte. Zudem verwandelte er in der abgelaufenen Saison 43 Siebenmeter nervenstark und makellos. Auch seine Präsenz an den Spielen ist eindrücklich, so fehlte der 2001 geborene Schweizer ein einziges Mal krankheitsbedingt an einem Meisterschaftsspiel.

Man darf sich also auf viel Durchschlagskraft und Effektivität à la Sadok Ben Romdhane freuen – auch in der kommenden Spielzeit 2026/27!

Das Torwartduo: Santeler/Roth

Robin Santeler bildet zusammen mit Noé Roth, wie schon vergangene Saison, weiterhin das Torhütergespann des TV Möhlin. Seit 2023 steht Robin Santeler beim TV Möhlin unter Vertrag, damals noch als zweiter Goalie neben Benjamin Blumer. Mittlerweile hütet der Student mit Fachrichtung Psychologie die meiste Zeit das Fricktaler Tor und wusste mit spektakulären Paraden schon oft zu begeistern. Das Torwartduo komplettiert Noé Roth aus Frick. Er übernimmt als Ersatzmann eine nicht unwichtige Rolle und sorgt jeweils von der Bank für emotionale und motivierende Unterstützung. Roth erhält zudem wichtige Spielpraxis in der zweiten Mannschaft, welche in der 2. Liga spielberechtigt ist.