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Der Kapitän ist weiter an Bord – die Torhüter und der Topscorer ebenso

  03.07.2026 Möhlin
Fabian Ceppi (links) als emotionaler Leader mit Robin Santeler.
Fabian Ceppi (links) als emotionaler Leader mit Robin Santeler.

Der TV Möhlin hat weitere Verträge verlängert: Mannschaftskapitän Fabian Ceppi spielt auch kommende Saison für die NLB-Handballer; genauso die Torhüter Robin Santeler und Noé Roth sowie Sadok Ben Romdhane, der vergangene Saison über 200 Tore schoss.

Christine Steck

Beim TV ...

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