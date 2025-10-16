Immobilien
Der Jazz gehört zum «Rössli»

  16.10.2025 Rheinfelden
«Die Musik kommt aus dem Bauch», sagt Viktor Hottinger. Foto: Valentin Zumsteg
Gute Musik, entspannte Atmosphäre und dazu ein feines Essen: Heute Abend gibt es in Rheinfelden zum 200. Mal den «Rössli-Jazz». Gründer Viktor Hottinger erzählt, wie es dazu kam.

Valentin Zumsteg

Da ist Leben in der Bude: Sechs oder sieben ...

