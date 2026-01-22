Immobilien
Der Igel ist das Tier des Jahres 2026

  22.01.2026 Fricktal
Pro Natura wählt den Igel (Braunbrustigel, Erinaceus europaeus) zum Tier des Jahres 2026. Er soll Private und Gemeinden dazu «anstacheln», Gärten und Grünräume igel- und naturfreundlich zu gestalten Foto: Wolfgang Hock
Der stachelige Geselle braucht menschliche Unterstützung

Der Braunbrustigel (Erinaceus europaeus) gehört zu den beliebtesten Wildtieren der Schweiz. Trotzdem findet er immer weniger geeigneten Lebensraum. Mit seiner Wahl zum Tier des Jahres stachelt Pro Natura Privatpersonen und ...

