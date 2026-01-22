Der Igel im Siedlungsraum

Der Igel gehört längst nicht mehr nur zu Wiesen und Waldrändern. Als sogenannter Kulturfolger lebt er heute häufig mitten im Siedlungsraum – in Gärten, Wohnquartieren und Parks. Dort findet er Nahrung und Unterschlupf, ist aber gleichzeitig zahlreichen neuen Gefahren ausgesetzt. Welche das sind und wie der Mensch dem Igel mit einfachen Massnahmen helfen kann, steht im Mittelpunkt eines öffentlichen Vortrags in Rheinfelden. Am Freitag, 30. Januar, lädt der Natur- und Vogelschutz Rheinfelden (NVR) zu einem spannenden Abend rund um das stachelige Wildtier ein. Die Wildtierbiologin Dr. Cristina Boschi gibt dabei fundierte Einblicke in die Lebensweise des Igels im Kulturland und zeigt auf, warum sein Überleben zunehmend von einem igelfreundlichen Umfeld abhängt. Dabei stehen praxisnahe, leicht umsetzbare Massnahmen im Vordergrund, die bereits einen grossen Unterschied machen können. Die Veranstaltung richtet sich an Naturinteressierte, Gartenliebhaberinnen und Gartenliebhaber sowie an alle, die sich für den Erhalt der heimischen Tierwelt engagieren möchten. Der Vortrag findet von 19 bis 21 Uhr im Hotel Schiff, Vortragsraum 1. Obergeschoss, Marktgasse 60, Rheinfelden, statt. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (mgt)