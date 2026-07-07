Der Hitze getrotzt

Talschützen Sulz am Eidgenössischen Schützenfest im Bündnerland

Ein Eidgenössisches Schützenfest findet nur alle fünf Jahre statt; coronabedingt lag die letzte Austragung bereits zehn Jahre zurück. Entsprechend wollten sich auch die Talschützen Sulz die Teilnahme am diesjährigen Eidgenössischen im Bündnerland nicht entgehen lassen. Auf dem Schiessplatz in Thusis fanden die Schützen hervorragende Bedingungen vor: einen grosszügigen Schiessstand und eine gemütliche Festwirtschaft. Da zwei Mitglieder der Talschützen zugleich dem lokalen Schiessverein in Thusis angehören, wusste man aus gut unterrichteter Quelle, wo sich im Aussenbereich der einzige fast den ganzen Tag schattige Platz befindet – und konnte sich diesen rechtzeitig sichern, denn für diesen Tag waren erneut heisse 36 Grad angesagt.

Mit Spannung wurde erwartet, wie sich das neue Programm zur Stichauswahl bewähren würde. Erstmals waren keine Warner im Einsatz, stattdessen erfolgte die Stichwahl direkt durch die Schützen selbst. Das Sektionsresultat von 92.488 Punkten war erfreulich. Besonders dazu beigetragen haben Präsident Hanspeter Schraner mit 96 Punkten sowie Toni Weiss und Mirjann Stäuble mit je 94 Punkten. Jeder Teilnehmer konnte sich mindestens eine der begehrten Kranzauszeichnungen sichern.

Am nächsten Tag orientierte man sich in Richtung höherer Lagen und tieferer Temperaturen. Ein Vereinsmitglied, «Zweitheimischer» in Savognin, lotste die Kameradinnen und Kameraden auf seinen Hausberg. Nach der Fahrt mit der Gondel und einem kurzen Spaziergang traf man auf der Alp Somtgant ein. Vor der Rückkehr in den Aargau galt es dann noch, im Festzentrum in Chur die verdienten Auszeichnungen abzuholen. (mgt)

Rangliste und weitere Fotos unter www.talschuetzen.ch.