Der Himmel hängt voller Noten

Was am 26. Februar 2024 mit der ersten OK-Sitzung begonnen hat, steht nun kurz vor dem Start: Mit «Musik-er-Leben» führt die Musikgesellschaft Sulz am kommenden Wochenende nicht nur den einzigen Aargauer Musiktag in diesem Jahr durch, sondern lädt gleichzeitig auch die Bevölkerung zu einem grossen «Musigtag-Fäscht» ein.

Susanne Hörth

Ein Vogel trällert in den höchsten Tönen, die Kirchenglocken verkünden die volle Stunde, Kinderlachen ist zu hören und in der Ferne ertönt das Knattern eines Traktors: eine gewohnte Geräuschkulisse rund um den Sulzer Turnhallenplatz, der aber gerade so gar nicht wie gewohnt daherkommt. Das grosse Areal hat sich seit vergangenem Wochenende dank des Einsatzes vieler helfender Menschen in ein Festdorf verwandelt. «Noch fehlt die grosse Bühne vorne auf dem Platz und in den Zelten muss das eine oder andere noch aufgebaut werden», weiss Ludwig Dünner.

Er gehört dem OK an, welches vor nicht ganz eineinhalb Jahren an seiner ersten Sitzung damit begonnen hat, das «Musigtag-Fäscht» «Musik-er-Leben» zu planen. Die organisierende Musikgesellschaft Sulz kann auch auf die Unterstützung der anderen Dorfvereine zählen. «Das macht Sulz aus. Wir helfen einander und machen so Grosses möglich», sagt ein stolzer Ludwig Dünner. Unterstützung bei der Durchführung bekommt das OK zusätzlich von den musizierenden Vereinen der Nachbargemeinden. Rund 450 Helferinnen und Helfer stehen am Festwochenende im Einsatz.

Bald geht es los

Nun ist fast alles bereit, um während des Wochenendes insgesamt über 2000 Musikantinnen und Musikanten aus 63 angemeldeten Vereinen zum einzigen Aargauer Musiktag in diesem Jahr begrüssen zu können. Aber nicht nur sie sind herzlich in Sulz willkommen. «Wir freuen uns auf ein Fest mit der ganzen Bevölkerung», fordert Ludwig Dünner zum Kommen und Geniessen auf. Es soll ein Fest der Begegnung und des Miteinanders werden. Für viel Abwechslung bei der Unterhaltung wie auch bei der Verpf legung wurde entsprechend gesorgt. Zudem wird am Samstagabend auf einer Grossleinwand der Champions-League-Final übertragen.

Freude herrscht

«Am 22. Mai hatten wir nochmals einen Infoanlass mit unserer Musikgesellschaft. Da ist das Feuer für das Musigtag-Fäscht dann endgültig entfacht worden», nimmt Dünner Bezug auf die Frage, wie gross die Vorfreude aller Involvierten auf die kommenden beiden Festtage sei. Rückblickend freut er sich ebenfalls, dass trotz der kurzen Organisationszeit mit gleichzeitig vielen Aufgaben alles so gut funktioniert und es keine Nebengeräusche gegeben hat.

Morgen Samstag startet bereits um 8 Uhr die erste Musikgesellschaft mit ihrem Vortrag in der Turnhalle. Die vielen teilnehmenden Vereine sorgen nicht nur für einen sehr engen Zeitplan bei den Vorträgen, sie machen es auch nötig, dass an beiden Festnachmittagen die Kirche zum Konzertlokal wird. Genauso braucht es die Hauptstrasse. Sie wird während des Paradewettbewerbs für den Verkehr gesperrt.

Sicher ist jetzt schon: Am Wochenende geben in Sulz die Musik und das Miteinander den Ton an.

www.Musikerleben2025.ch