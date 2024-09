«Der Herbstmarkt gehört einfach zu Rheinfelden»

Traditionsanlass feiert Jubiläum

Seit 75 Jahren gibt es den Rheinfelder Herbstmarkt. Er war von Anfang an ein grosser Erfolg. Ruedi Berner hat sich intensiv mit der Geschichte dieses Marktes beschäftigt. Sein Vater gehörte zu den Gründern.

Valentin Zumsteg

Die Idee stammte vom Schuhhändler: Fritz Zimmermann regte 1948 an der Versammlung des Gewerbevereins an, dass Rheinfelden nach Jahrzehnten wieder einen Jahrmarkt einführen sollte. Der Vorschlag stiess auf Wohlwollen und die Gewerbler beschlossen, eine Marktkommission ins Leben zu rufen. Dieser gehörten neben Zimmermann unter anderem Bäcker Oskar Rohrer und Confiseur Hans Berner an. «Es herrschte damals Aufbruchstimmung», erklärt Ruedi Berner.

Der 73-Jährige hat die Geschichte dieses Marktes, der von seinem Vater mitgegründet wurde, in den vergangenen Monaten recherchiert und aufgeschrieben.

«Der Duft von Türkenhonig»

Am 8. und 9. Oktober 1949, also vor 75 Jahren, war es dann soweit: Der erste Rheinfelder Warenmarkt der Nachkriegszeit konnte – gleichzeitig mit der Gewerbeausstellung – durchgeführt werden. Die Marktstände, die in Sissach gemietet wurden, reihten sich vom Hotel Schiff bis zum Hotel Krone. «Man hoffte, mit einem Markt die Landbevölkerung der umliegenden Dörfer nach Rheinfelden zu holen und die Ladenhüter, die wegen der Kriegsjahre nicht verkauft worden waren, an den Mann oder die Frau zu bringen», erzählt Ruedi Berner. Das Kalkül ging auf: «Der Markt war von Anfang an ein grosser Erfolg.» Zusammen mit der Gewerbeausstellung lockte er rund 15 000 Besucherinnen und Besucher in die Marktgasse. Von da an zählte er zum festen Rheinfelder Jahresablauf. Ruedi Berner kennt den Markt seit Kindertagen. «Der Duft von Türkenhonig, den wir in der Confiserie herstellten, gehört für mich zum Markt.»

Eigene Stände mit Tombola finanziert

Die Miete und der Transport der Stände aus Sissach verursachten hohe Kosten; deshalb beschloss die Marktkommission 1953, eigene Marktstände anzuschaffen. Das war eine grosse Investition: Die Schreinerei Siegenthaler an der Wassergasse und der Schmied Kaufmann am Gottesackerweg erhielten den Auftrag. Innerhalb von 14 Tagen haben sie 100 Stände angefertigt, wie Berner berichtet. Um diese bezahlen zu können, hat die Marktkommission bei der damaligen Aargauischen Hypothekenbank einen Kredit von 10 000 Franken aufgenommen. Eine Tombola an den Markttagen erlaubte es, diesen Kredit innerhalb von zwei Jahren abzubezahlen. «Diese Marktstände sind heute noch im Einsatz. Sie werden unterhalten und nach Bedarf wieder neu hergestellt», erzählt Ruedi Berner.

1959 konnte das 10-Jahr-Jubiläum des Marktes mit einem Oktoberfest gefeiert werden. Auf der Salmenwiese (heute PileUp-Überbauung) stand ein Festzelt, das 5000 Sitzplätze bot. Tausende von Besuchern sind damals nach Rheinfelden gekommen. Ein Festumzug zog durch die Marktgasse. Radio Beromünster sendete einen Beitrag und das Schweizer Fernsehen berichtete in der Tagesschau. Ein gewaltiger Erfolg – nur nicht für die beiden Rheinfelder Brauereien: «Der Wirteverein Rheinfelden kassierte zirka 20 000 Franken für den Bierausschank und die beiden Brauereien bezahlten das Defizit von über 10 000 Franken. Sie erklärten, sich nie mehr an einem Oktoberfest zu beteiligen», schmunzelt Berner.

Bis 1999 ist der Warenmarkt von der Marktkommission organisiert worden. Dabei handelte es sich nicht um einen Verein mit Statuten, sondern um eine lose Gruppe, die den Marktchef stellte. Im Jahr 2000 folgte die Fusion mit der Detaillistenorganisation Einkaufs-Zentrum Rheinfelden (heute Pro Altstadt). Wegen der knappen Kasse hat 2006 die Stadt die Marktstände übernommen; sie stehen weiterhin allen Interessierten zur Verfügung. 2010 folgte eine Namensänderung: Aus dem Warenmarkt wurde der Herbstmarkt.

Im Laufe der Jahrzehnte hat er sich immer wieder verändert. «Er erlebte Hochs und Tiefs. Was aber immer gleichblieb: Hier trifft man Leute, die man sonst das ganze Jahr über nie sieht. Er gehört einfach zu Rheinfelden», sagt Ruedi Berner. Ein Herbst ohne Markt kann er sich nicht vorstellen.

In diesem Jahr wird der Herbstmarkt am 5. und 6. Oktober durchgeführt.