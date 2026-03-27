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Der Gewerbeverein spricht wieder über die Möga

  27.03.2026 Möhlin
Anita Kym, GMU-Präsidentin (rechts), hier verabschiedet sie Claudia Emmenegger (links) und Massimo Calcaterra aus dem Vorstand und Rosmarie Lichtin als Revisorin. Foto: Markus Raub
Anita Kym, GMU-Präsidentin (rechts), hier verabschiedet sie Claudia Emmenegger (links) und Massimo Calcaterra aus dem Vorstand und Rosmarie Lichtin als Revisorin. Foto: Markus Raub

Und auch über seinen Widerstand gegen Tempo 30 im Dorf

2029 soll es wieder eine Gewerbeausstellung geben. Viel früher schon, am 14 Juni, entscheidet Möhlin an der Urne über die Einführung von Tempo 30. Der Vorstand des Gewerbevereins will die Vorlage ...

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