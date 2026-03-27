Der Gewerbeverein spricht wieder über die Möga

2029 soll es wieder eine Gewerbeausstellung geben. Viel früher schon, am 14 Juni, entscheidet Möhlin an der Urne über die Einführung von Tempo 30. Der Vorstand des Gewerbevereins will die Vorlage ...

Und auch über seinen Widerstand gegen Tempo 30 im Dorf

2029 soll es wieder eine Gewerbeausstellung geben. Viel früher schon, am 14 Juni, entscheidet Möhlin an der Urne über die Einführung von Tempo 30. Der Vorstand des Gewerbevereins will die Vorlage versenken.

Ronny Wittenwiler

Der Gewerbeverein Möhlin und Umgebung (GMU) zählt 260 Aktivmitglieder, und die bisherige ist auch die neue Präsidentin: Vor einigen Tagen bestätigt die Generalversammlung A nita Kym für weitere drei Jahre. Kym, seit 2017 steht sie dem Gewerbeverein vor, war zudem OK-Präsidentin der letzten Gewerbeausstellung in Möhlin. Diese ging im Jahr 2022 über die Bühne. «Die Möga ist eine Marke», sagte Anita Kym einmal zur NFZ, und von dieser Marke spricht der Gewerbeverein nun wieder. «Wir wollen wieder eine Möga auf die Beine stellen», liess Kym die Gewerbetreibenden an der Generalversammlung wissen. Vorgesehen ist die nächste Leistungsschau im Dorf fürs Jahr 2029. Erneut mit Anita Kym als OK-Präsidentin? «Das weiss ich noch nicht», sagt sie. «Ich habe jetzt erst mal ein Jahr Zeit, um mir das zu überlegen.» Nach Rheinfelden, mit der Expo kommenden April 2027, zeichnet sich damit bereits die nächste grosse Gewerbeausstellung im unteren Fricktal ab.

Keine Freude an Tempo 30

Weniger weit weg als die nächste Möhliner Gewerbeausstellung ist ein Thema politischer Natur, das den Gewerbeverein derzeit umtreibt: Die Urnenabstimmung im Dorf zu Tempo 30, angesetzt auf den 14. Juni. Zur Erinnerung: Selbst die Bürgerlichen wie SVP und FDP empfahlen an der Gemeindeversammlung vom 20. November die Annahme von Tempo 30 in den Möhliner Quartierstrassen, keine einzige Partei sprach sich dagegen aus. Nachdem die Vorlage angenommen worden war, sammelte der Möhliner Fahrlehrer Daniel Leutenegger Unterschriften für eine Referendumsabstimmung (die NFZ berichtete). «Unser Vorstand steht voll dahinter und unterstützt ihn», sagte damals GMU-Präsidentin Anita Kym zum Vorhaben, die bereits an der Gemeindeversammlung im Namen des Vorstands Tempo 30 zur Ablehnung empfohlen hatte. Die rund 670 nötigen Unterschriften für das Referendum kamen fristgerecht zustande.

Nun nutzte GMU-Präsidentin Anita Kym anlässlich der Generalversammlung vor über 110 Anwesenden noch einmal die Gelegenheit, die Gewerbetreibenden am 14. Juni an die Urne zu bewegen. Die Stossrichtung seitens Vorstands ist nach wie vor dieselbe wie an der Gemeindeversammlung: kein Tempo 30 in Möhlins Quartierstrassen. Ein nochmaliger Abstimmungskampf aus beiden Lagern, Befürwortern und Gegnern von Tempo 30, ist im Hinblick auf den 14. Juni zu erwarten.

Vorstand in neuer Zusammensetzung

Die Generalversammlung stand unter anderem im Zeichen von Gesamterneuerungswahlen des Vorstands. Für die Dauer von drei Jahren wiedergewählt wurden nebst der bisherigen Präsidentin Anita Kym auch Marco Oetiker, Nadine Schärer-Lichtin, Karin Stocker und Franjo Simic. Neu hinzu stossen Sascha Moser und Martin Perrig. Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Claudia Emmenegger, Massimo Calcaterra (beide seit 2017 dabei) und Carmen Wüthrich (seit 2019). Über 20 Gewerbetreibende sind an der Generalversammlung neu dem GMU beigetreten.