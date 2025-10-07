Der gestiefelte Kater

Am 20. September fand in Magden die «Unterhaltung für Alt und Jung», organisiert von der christkatholischen Kirchgemeinde Magden-Olsberg, im Gemeindesaal Magden statt. Einleitend erzählte Pfarrer Peter Feenstra von der Macht des Erzählens und der Fähigkeit, dadurch ...

Am 20. September fand in Magden die «Unterhaltung für Alt und Jung», organisiert von der christkatholischen Kirchgemeinde Magden-Olsberg, im Gemeindesaal Magden statt. Einleitend erzählte Pfarrer Peter Feenstra von der Macht des Erzählens und der Fähigkeit, dadurch eine Wirklichkeit herbeizugaukeln. Danach stimmte der Kirchen- und Gemischte Chor die Gäste mit einigen Liedern auf das Theaterstück ein. Bald setzte sich der Erzähler auf den Schaukelstuhl und so begann die Geschichte des gestiefelten Katers. Stiefeltanz und Rebhuhnjagd, eine königliche Kutschfahrt und eine Auseinandersetzung mit dem bösen Zauberer waren Teil der Aufführung. Das Publikum belohnte die jungen Spielenden der Theatergruppe «Bunte Bühne» mit tosendem Applaus. (mgt)