Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Der gestiefelte Kater

  07.10.2025 Magden

Am 20. September fand in Magden die «Unterhaltung für Alt und Jung», organisiert von der christkatholischen Kirchgemeinde Magden-Olsberg, im Gemeindesaal Magden statt. Einleitend erzählte Pfarrer Peter Feenstra von der Macht des Erzählens und der Fähigkeit, dadurch ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote