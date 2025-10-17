Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Der gemeinsame Bau der Kunsteisbahn brachte den Durchbruch»

  17.10.2025 Rheinfelden
Das Zeitzeugen-Panel im Fricktaler Museum von links nach rechts: Politikerin Béa Bieber, Unternehmer Rolf Brugger, Ex-Lehrer Klaus Heilmann, Moderatorin Lotti Berner, Ex-Oberbürgermeister Eberhardt Niethammer, Ex-Lehrerin Heidi Leemann. Foto: Edi Strub
Das Zeitzeugen-Panel im Fricktaler Museum von links nach rechts: Politikerin Béa Bieber, Unternehmer Rolf Brugger, Ex-Lehrer Klaus Heilmann, Moderatorin Lotti Berner, Ex-Oberbürgermeister Eberhardt Niethammer, Ex-Lehrerin Heidi Leemann. Foto: Edi Strub

Als der 2. Weltkrieg zu Ende ging, gab es zwar noch eine Brücke zwischen den beiden Rheinfelden, aber sonst nicht mehr viel Verbindendes. Deutschland lag in Trümmern, die meisten Schweizer hassten und fürchteten die Deutschen. Wie haben die beiden Rheinfelden den Kontakt zueinander ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote