Der Gemeindeammann tritt nicht mehr an

Per Ende Legislatur legt Markus Fäs sein Amt als Möhliner Gemeindeammann nieder. Loris Gerometta will übernehmen. Erneut für einen Sitz in der Exekutive kandidieren auch Vize-Ammann Lukas Fässler und Hans Metzger.



Ronny Wittenwiler



MÖHLIN. Gemeindeammann Markus Fäs (SP) verzichtet auf eine allfällige Amtsperiode 2026/2029. Die Gemeinderäte Lukas Fässler (SVP), Loris Gerometta und Hans Metzger (beide parteilos) kandidieren erneut. Damit ist die Katze zu Vierfünfteln aus dem Sack. Einzig Gemeinderat Thomas Freiermuth (parteilos) will sich – zumindest öffentlich – noch nicht festlegen. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung hervor, mehr noch: Loris Gerometta will Fäs als Gemeindeammann beerben. Die NFZ hat mit den Protagonisten gesprochen.



Fäs: «Vieles werde ich vermissen»

Zu Beginn dieser Legislatur, frisch gewählt als Gemeindeammann, sagte Markus Fäs in einem Interview mit dieser Zeitung: «Ich lege mich nur für diese Amtsperiode fest – und dass ich auf jeden Fall nicht mehr als acht Jahre machen möchte, also höchstens zwei Amtsperioden. Mein Lieblingsszenario wäre, dass in vier Jahren jemand da ist, bei dem ich sagen kann: Genau den braucht es jetzt, der würde dem Dorf guttun. Dann fiele es mir leicht, zurückzutreten.» Diese Ausgangslage sieht Fäs mit der Kandidatur von Loris Gerometta als Gemeindeammann und mit der erneuten Kandidatur von Lukas Fässler als Vize-Ammann gegeben. Beide seien bereit und fähig, Führungsverantwortung zu übernehmen, da ergreife er gerne die Gelegenheit, nicht mehr zu kandidieren. Fäs wird nach Ende dieser Amtsperiode auf zwölf Jahre Gemeinderatstätigkeit zurückblicken, wovon die letzten vier als Gemeindeammann. Diese Zeit bezeichnet er als «höchst anspruchsvoll und anstrengend, aber gleichzeitig sehr schön.» Er wisse jetzt schon, dass er viele Dinge stark vermissen werde. «Insgesamt bin ich jetzt aber erleichtert, diesen Entscheid gefällt und öffentlich kommuniziert zu haben.» Es sei auch so, dass seine Kräfte nicht grösser geworden seien.

Gerometta: «gut überlegt»

Loris Gerometta ist seit dieser Amtsperiode Gemeinderat. Er sagt: «Die vergangenen drei Jahre haben meine Motivation, mich noch stärker für unsere Gemeinde einzusetzen, weiter gefestigt. Dieses Engagement möchte ich als Gemeindeammann vertiefen. Ich bin voller Energie und Motivation, Verantwortung zu übernehmen.» Ob ihm die Kandidatur als Gemeindeammann leichtgefallen sei? «Ja und Nein. Ein solcher Entscheid will gut überlegt sein – besonders in meiner aktuellen Lebensphase in Bezug auf die berufliche Karriere und meiner jungen Familie. Es ist eine Entscheidung, die nicht nur mich betrifft, sondern auch Auswirkungen auf mein Umfeld hat.» Umso mehr erfülle es ihn mit Stolz, dass seine Familie voll hinter dem Entscheid stehe.

Metzger: «investierte Zeit nutzen»

Hans Metzger tritt ebenso zu den Gesamterneuerungswahlen an, wie Gerometta ist er seit einer Amtsperiode Mitglied im Gemeinderat (die beiden führten einen gemeinsamen Wahlkampf). Die ersten drei Jahre als Gemeinderat hätten ihm erlaubt, ein Verständnis für die Arbeit zu entwickeln, sagt Metzger. «Unter diesen Bedingungen wäre es schade, würde ich die bisher investierte Zeit nicht dafür nutzen wollen, eine weitere Amtsperiode anzuhängen.» Ausserdem bezeichnet er das Gemeinderatskollegium als gutes Team, was ihn zusätzlich motiviere, nochmals zu kandidieren. «Die Chemie stimmt.»

Fässler: «Entscheid fiel mir leicht»

Nicht für eine zweite oder dritte, sondern für eine achte Amtsperiode kandidiert Lukas Fässler. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung könne er einen künftigen, neuen Gemeindeammann sinnvoll unterstützen und das wolle er auch tun, sagt Fässler, der sich zudem wieder für das Amt als Vize-Ammann bewirbt. Ausserdem sei er noch nicht im AHV-Alter, er fühle sich frisch genug. «Das Amt macht mir nach wie vor sehr viel Freude und bleibt eine interessante Herausforderung. Darum ist mir der Entscheid, nochmals zu kandidieren leichtgefallen.» Am 28. September 1997 wählt die Bevölkerung den damals knapp 32-jährigen Fässler in den Möhliner Gemeinderat, am 1. Januar 1998 nimmt er seine Arbeit auf. Vize-Ammann ist er seit 2010.



Thomas Freiermuth (parteilos) ist seit 2010 Mitglied im Gemeinderat. Er werde seinen Entscheid zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben, heisst es in der Mitteilung. Die Gesamterneuerungswahlen sind am 28. September. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 30. November statt. Seit dieser Woche ist Bewegung im Spiel.