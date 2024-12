Der Gasausstieg rückt näher

Informationsanlass zur «Wärmezukunft Rheinfelden»

Die Stadt Rheinfelden lädt die Bevölkerung am Montag, 13. Januar 2025, zu einer Informationsveranstaltung über die Zukunft der Wärmeversorgung in Rheinfelden, den Zeitplan der Stilllegung der Gasversorgung und erneuerbare Heizlösungen.

Heute gibt es in Rheinfelden noch rund 800 Gasanlagen, doch ihre Tage sind gezählt. Rheinfelden ist bei der Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien schon sehr gut unterwegs. Bereits die Hälfte der Rheinfelder Wärme stammt aus erneuerbaren Ressourcen. «Diesen Pfad geht die Stadt zusammen mit AEW Energie AG und IWB weiter und baut die nachhaltige und regionale Energieversorgung aus», wie es in einer Medienmitteilung heisst. Gemäss dem nationalen Ziel will Rheinfelden bis im Jahr 2050 unabhängig von fossilen Energieressourcen wie Öl und Erdgas sein. Als Folge davon wird das Gasnetz in der Stadt Rheinfelden künftig unwirtschaftlich und auch deshalb bis 2050 schrittweise stillgelegt. «Damit leistet Rheinfelden einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und macht sich unabhängig von fossilen Brennstoffen und entsprechenden Preisschwankungen.»

Stadt informiert zusammen mit AEW und IWB

In Zusammenarbeit mit den Partnern AEW und IWB informiert die Stadt Rheinfelden alle Immobilieneigentümerschaften und interessierte Einwohnerinnen und Einwohner an einer Informationsveranstaltung über die Zukunft der Wärmeversorgung in Rheinfelden, erneuerbare Heizlösungen und den Zeitplan der Stilllegung der Gasversorgung.

Der Informationsanlass «Wärmezukunft Rheinfelden – Gasausstieg bis 2050» wird am Montag, 13. Januar 2025, von 19 bis 21 Uhr im Bahnhofsaal Rheinfelden durchgeführt. Im Anschluss an die Veranstaltung wird ein Apéro offeriert. Die Stadt erwartet ein grosses Interesse an der Veranstaltung und bittet deshalb aus organisatorischen Gründen um eine Anmeldung bis Freitag, 10. Januar 2025, per Onlineformular, telefonisch (061 835 52 99) oder per E-Mail (christine.arnold@rheinfelden.ch). (mgt/nfz)