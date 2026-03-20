DER FROSCHKÖNIG IN MÖHLIN

Erneut wurde die Mehrzweckhalle zu einer zauberhaften Märchenwelt. Das Familienzentrum (FAZ) lud zu einer Aufführung des Märchens «Der Froschkönig», präsentiert vom Reisetheater. Rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauer aller Altersstufen sorgten für eine ...

Erneut wurde die Mehrzweckhalle zu einer zauberhaften Märchenwelt. Das Familienzentrum (FAZ) lud zu einer Aufführung des Märchens «Der Froschkönig», präsentiert vom Reisetheater. Rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauer aller Altersstufen sorgten für eine wunderbare Atmosphäre. Mit viel Humor, farbenfrohen Kulissen und lebendigen Figuren entführte das Theater das Publikum in die Geschichte der Prinzessin und ihres ungewöhnlichen Begleiters. Viele Kinder verliessen die Halle mit leuchtenden Augen und schönen Erinnerungen an einen besonderen Theaternachmittag. (mgt)