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DER FROSCHKÖNIG IN MÖHLIN

  20.03.2026 Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

Erneut wurde die Mehrzweckhalle zu einer zauberhaften Märchenwelt. Das Familienzentrum (FAZ) lud zu einer Aufführung des Märchens «Der Froschkönig», präsentiert vom Reisetheater. Rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauer aller Altersstufen sorgten für eine ...

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