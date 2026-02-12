Immobilien
Der Fisch ist an Land und damit die Laufenburger Städtlefasnacht offiziell eröffnet

  12.02.2026 Laufenburg
Salmanlandun in Laufenburg. Fotos: Susanne Hörth
Mit der Salmanlandung am heutigen 3. Faissen befindet sich Laufenburg die nächsten Tage im närrischen Ausnahmezustand.

Bevor an Aschermittwoch wieder Ruhe einkehrt, reiht sich in der Zweiländerstadt nun ein Fasnachtsanlass an den nächsten. (sh)

