Der Fisch ist an Land und damit die Laufenburger Städtlefasnacht offiziell eröffnet

Der Fisch ist an Land und damit die Laufenburger Städtlefasnacht offiziell eröffnet12.02.2026 Laufenburg
Mit der Salmanlandung am heutigen 3. Faissen befindet sich Laufenburg die nächsten Tage im närrischen Ausnahmezustand.
Bevor an Aschermittwoch wieder Ruhe einkehrt, reiht sich in der Zweiländerstadt nun ein Fasnachtsanlass an den nächsten. (sh)
