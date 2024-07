Der FCB trainiert auf Japankäfer-Lockfläche

Zur Bekämpfung des Japankäfers werden derzeit auf den Sportanlagen St. Jakob und im umliegenden Umfeld verschiedene Massnahmen ergriffen, unter anderem ein Bewässerungsverbot. In Absprache mit den Behörden des Kantons Basel-Landschaft, des Kantons Basel-Stadt und des Bundes kann der FC Basel 1893 unter besonderen Auflagen zwei Felder auf dem Nachwuchs-Campus Basel weiterhin für die Saisonvorbereitung nutzen – und bewässern. In der Allgemeinverfügung des Kantons Basel-Landschaft zur Bekämpfung des Japankäfers heisst es: «Ausgenommen davon ist eine Fläche, welche ganz bewusst bewässert wird. Auf diese Weise werden die Käfer gezielt zu dieser Fläche gelockt und können im Herbst mit mehrmaliger Bodenbearbeitung bekämpft werden.» Gestützt auf diesen Passus der Verfügung haben die Behörden zwei Plätze auf dem Nachwuchs-Campus als entsprechende «Lockflächen» definiert, was dem FCB ermöglicht, diese beiden Plätze weiterhin zu bewässern und den geordneten Trainingsbetrieb bis auf Weiteres auf diesen Flächen fortzusetzen. Diese Lockflächen für die Eiablage erfordern im Herbst Massnahmen zur Käferlarventilgung, die in der Fach-Arbeitsgruppe, welche aus Vertretern von Bund, Forschung, FCB und den Kantonen besteht, ausgearbeitet wurden. Aufgrund der aktuellen Lage finden keine öffentlichen Trainings statt. (nfz)