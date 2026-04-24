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Der FC Frick wird weiblicher

  24.04.2026 Frick, Sport
In Frick bleiben immer mehr Mädchen am Ball. Foto: Simone Rufli
In Frick bleiben immer mehr Mädchen am Ball. Foto: Simone Rufli

Immer mehr Mädchen treten dem Verein bei

Der FC Frick erweitert sein Angebot für Mädchen. Nach dem erfolgreichen Start mit FF17- und FF14-Teams, ist jetzt ein FF9-Team im Aufbau. Am Mittwochnachmittag kamen die Jüngsten zum Schnuppertraining.

Simone Rufli

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