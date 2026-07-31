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Der Duft des Sommers

  31.07.2026 Fricktal
Liebstöckl wächst auch im eigenen Garten gut und benötigt nicht allzu viel Pflege. Foto: zVg
Liebstöckl wächst auch im eigenen Garten gut und benötigt nicht allzu viel Pflege. Foto: zVg

Sein würziger Duft erinnert an eine berühmte Flüssigwürze und erreicht unsere Nasen schon beim kleinsten Windstoss: Liebstöckel, auch Maggikraut genannt. Das Würzkraut hat in der Schweiz von Mai bis August Saison.

Liebstöckel ist in der Schweiz bekannter unter dem Namen ...

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