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Der Domus wächst planmässig himmelwärts

  27.03.2026 Kaiseraugst
Wohnungen, Einkaufszentrum und Schwimmbad: Der Domus überragt die bestehenden Gebäude in der Liebrüti. Die Vermarktung der Mietwohnungen soll nach den Sommerferien beginnen. Foto: Valentin Zumsteg
Wohnungen, Einkaufszentrum und Schwimmbad: Der Domus überragt die bestehenden Gebäude in der Liebrüti. Die Vermarktung der Mietwohnungen soll nach den Sommerferien beginnen. Foto: Valentin Zumsteg

Bezug der Wohnungen in einem Jahr

Bald kann die Aufrichte des neuen Wohnturms in der Kaiseraugster Siedlung Liebrüti gefeiert werden. Es entstehen insgesamt 125 Wohnungen, die voraussichtlich im Frühling 2027 bezugsbereit sind.

Valentin Zumsteg

Aus der Mitte der ...

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