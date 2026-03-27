Der Domus wächst planmässig himmelwärts

Bald kann die Aufrichte des neuen Wohnturms in der Kaiseraugster Siedlung Liebrüti gefeiert werden. Es entstehen insgesamt 125 Wohnungen, die voraussichtlich im Frühling 2027 bezugsbereit sind.

Bezug der Wohnungen in einem Jahr

Bald kann die Aufrichte des neuen Wohnturms in der Kaiseraugster Siedlung Liebrüti gefeiert werden. Es entstehen insgesamt 125 Wohnungen, die voraussichtlich im Frühling 2027 bezugsbereit sind.

Valentin Zumsteg

Aus der Mitte der Liebrüti-Siedlung in Kaiseraugst erhebt sich der neue Wohnturm Domus. Er überragt bereits die bestehenden Gebäude, bald erreicht er die geplante Höhe. Am 16. April kann die Aufrichte gefeiert werden. «Die Bauarbeiten schreiten gut und planmässig voran. Das Projekt befindet sich aktuell im vorgesehenen Zeitplan», erklärt Astrid Styger von der Varioserv AG, welche die Wohnungen in der Liebrüti bewirtschaftet. Mit dem Domus entstehen 125 Wohnungen sowie Dienstleistungs- und Verkaufsflächen, es wird auch wieder ein Hallenbad geben. Die Firma ALTO Real Estate AG investiert rund 100 Millionen Franken.

Migros, Denner und Gesundheitsbetriebe

Die Vermarktung der Wohnungen hat noch nicht begonnen. Der Start soll nach heutigem Stand voraussichtlich nach den Sommerferien erfolgen. «Besonders grosses Interesse erwarten wir bei den Wohnungen im obersten Geschoss», schildert Astrid Styger. Mieter für die Verkaufs- und Dienstleistungsf lächen sind bereits einige gefunden. «Zusätzlich zur Migros und zum Denner konnten je eine Arztpraxis, Zahnarztpraxis sowie Apotheke als weitere gewerbliche Nutzer gewonnen werden. Mit weiteren sind wir im Austausch. Wir können uns verschiedene Gewerbe vorstellen», erklärt Styger.

Bereits seit längerem bekannt ist, dass die Kannewischer Group den Betrieb des Hallenbades übernehmen wird (die NFZ berichtete). Das bisherige Schwimmerbecken wird zuvor vollständig erneuert, das Nicht-Schwimmerbecken vergrössert; es erhält einen Hubboden. Ein neuer Kinderplanschbereich mit vielfältigen Spielmöglichkeiten ergänzt das Angebot. Hinzu kommen ein Dampf bad mit Tauchbecken und eine lange Erlebnisrutsche. Im zweiten Hauptgeschoss des Hallenbades entstehen ein Fitnessstudio mit Gymnastikraum sowie ein Bistrobereich für Badegäste. Eine neue Ruheempore mit Blick in die Schwimmhalle und eine markante Treppenanlage sollen als grosszügige Aufenthalts- und Begegnungszonen dienen.

Bald wird Showroom eröffnet

«Der Bezug der ersten Wohnungen sowie die Eröffnung der Geschäfte sind derzeit für den Frühling 2027 vorgesehen. Auch die Eröffnung des Hallenbads ist nach aktuellem Planungsstand für den Frühling 2027 geplant», erläutert Styger. Voraussichtlich Ende April wird im Provisorium – gegenüber dem Coiffeur – ein kleiner Showroom eröffnet. Dort können sich Interessierte über Wohnungspläne und Farbkonzepte informieren. Der Raum ist während den Öffnungs zeiten des Provisoriums frei zugänglich.