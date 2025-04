Der Cupsieg war der Saisonhöhepunkt

TSV Frick Handball FU14-Juniorinnen

Die FU14-Juniorinnen des TSV Frick Handball krönten eine erfolgreiche Saison mit dem Cupsieg im Aargauer Regionalcup.

Zum Saisonbeginn im vergangenen September herrschte noch Unsicherheit im Team. Wie sollten die Abgänge vieler Leistungsträgerinnen kompensiert werden? Wer würde die Tore erzielen, nachdem der Grossteil der besten Schützinnen in die FU16 gewechselt war? Diese Sorgen erwiesen sich schnell als unbegründet. Bereits das erste Saisonspiel gegen die HSG Aareland Wolves konnten die Fricker Mädchen mit 36:13 gewinnen.

Die Vorrunde verlief wechselhaft: Bis Dezember gewannen sie vier weitere Spiele und verloren deren drei. Dennoch belegten die Frickerinnen mit zehn Punkten aus acht Spielen den vierten Platz in ihrer Gruppe. Zudem qualifizierten sie sich mit Siegen gegen die SG Freiamt und die HSG Wehntal-Ehrendingen für das Finale des Aargauer Regionalcups.

Erfolgreiche Frühlingsrunde

Zum Jahreswechsel wurden die Gruppen neu zusammengestellt, und die Frickerinnen trafen in der Frühlingsrunde auf Teams aus der Region Nordwestschweiz. Der Auftakt gelang erneut: Mit einem deutlichen 33:16-Sieg gegen die SG Therwil. Im Derby gegen die SG Magden/Möhlin gab es eine Punkteteilung. Anfang Februar folgte in Sissach die einzige Niederlage dieser Runde. Doch das Team fand schnell zurück in die Erfolgsspur. Nach einem weiteren Sieg gegen die SG Therwil gingen die Frickerinnen gestärkt ins Rückspiel gegen die SG Magden /Möhlin. In einer erneut engen Partie behielten sie diesmal mit einem Tor Vorsprung die Oberhand und sicherten sich den Derby-Sieg vor heimischem Publikum.

Cupsieg als Höhepunkt der Saison

Das Derby war die perfekte Vorbereitung für das Aargauer Cupfinale. Im Finale trafen die HSG Aargau Ost/Siggenthal und die Mädchen von TSV Frick Handball aufeinander. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zogen die Fricktalerinnen das Tempo an und erspielten sich bis zur Pause einen Sieben-Tore-Vorsprung. Diesen gaben sie nicht mehr aus der Hand, sodass sie am Ende verdient den Sieg holten. Stolz nahmen die jungen Sportlerinnen ihre Goldmedaillen entgegen und genossen diesen unvergesslichen Moment.

Den Saisonabschluss bildeten drei weitere Meisterschaftsspiele, die alle gewonnen wurden. Damit sicherten sich die Fricker FU14-Juniorinnen auch den ersten Platz in ihrer Frühjahrsgruppe.

Ausblick auf die neue Saison

Erneut wechseln einige Leistungsträgerinnen in die FU16, während neue Talente bereitstehen, um deren Rollen zu übernehmen. Bis zu den Frühlingsferien trainieren die Fricker Mädchen noch in ihren bisherigen Teams, da die FU16-Saison zwei Wochen länger andauert. Anschliessend beginnt die FU14 mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. (mgt)