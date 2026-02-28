Der Broadway kommt nach Rheinfelden

«Hello, Dolly!»: Fricktaler Bühne startet am 1. März mit dem Vorverkauf

Die bewährte Theaterbestuhlung mit 246 Plätzen wird in den Kurbrunnensaal eingebaut. Auch Tourismus Rheinfelden bereitet sich auf den Startschuss vor und bietet Tickets zum Kaufen an.

Marcel Hauri

Stiftungsrat, Organisationskomitee, Chor und das ganze Ensemble der neusten Produktion sind voller freudiger Erwartungen. Der Umzug vom Bahnhofsaal in den Kurbrunnen ist eine spannende Herausforderung und erfordert in vielerlei Hinsicht ein Umdenken. Christoph von Büren, zuständig für die Technik und den Vorverkauf, spricht von einem Glücksfall für die Fricktaler Bühne. «Wir haben mit Dave Leuthard einen ausgewiesenen Bühnenbauer, welcher schon an zahlreichen Operettenbühnen in der Schweiz für das Bühnenbild verantwortlich zeichnete. Mit Anette Leistenschneider konnten wir zum zweiten Mal eine international sehr erfahrene Regisseurin engagieren.»

Das Prunkstück ist die moderne Theaterbestuhlung

«Es liegen bereits detaillierte Pläne vor für ein rassiges Bühnenbild, wie es der Kurbrunnensaal noch nie gesehen hat», blickt Christoph von Büren in die Zukunft. Bis Ende Sommer bleibt noch genügend Zeit, den Bühnenbau vorzubereiten. Wer gerne einmal hinter den Kulissen bei der Bühnengestaltung mit anpacken will und über handwerkliches Geschick verfügt, darf sich gerne bei einem OK-Mitglied melden. Prunkstück bei dieser Produktion ist die bequeme Theaterbestuhlung, wie sie Besucherinnen und Besucher aus dem Bahnhofsaal bestens kennen. Sie wird im Musiksaal die erwartete Theaterstimmung verbreiten. «Die ehemalige Bestuhlung des Theaters Basel passt in der Breite genau in den Saal, so dass nur kleine Anpassungen erforderlich sind», führt Christoph von Büren aus. «Es wird zwar eine grosse, logistische Herausforderung, die 100 Unterbodenelemente sowie die 128 Doppelstühle umzuplatzieren, da sind vor allem Männer mit Bizeps gefragt.» Pro Vorstellung stehen somit 246 Plätze zur Verfügung, dies für insgesamt zwanzig Vorstellungen.

Der Broadway

Am 1. März startet nun der Vorverkauf über die Website. Besitzer von Gutscheinen wurden vorher benachrichtigt, sie können bereits vor dem Start am 1. März ihr Ticket sichern. Tourismus Rheinfelden freut sich, dass es bald losgeht. «Auch aus Tourismus-Sicht ist dieses Musical der Fricktaler Bühne ein toller Anlass, bei uns können sich Besucherinnen und Besucher beraten lassen und ihr Ticket vor Ort auswählen», sagt Stéphanie Berthoud, Leiterin von Tourismus Rheinfelden. In Rheinfelden können weiterhin Gutscheine bezogen werden. Es gibt doch nichts Schöneres, als seinen Liebsten gemeinsame Zeit zu schenken. Was eignet sich da besser, als einen Abend in den Broadway von New York City im Kurbrunnensaal Rheinfelden einzutauchen.

Weitere Infos im Internet: www.hello-dolly.ch