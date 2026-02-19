Immobilien
Der Bönigeischt verabschiedet sich

  19.02.2026 Fokus
2026 war für den Bönigeischt, den «Fuehrme vo der Möhlmer Höchi» und den «Schimmelritter» die letzte Fasnacht. Fotos: Janine Tschopp
2026 war für den Bönigeischt, den «Fuehrme vo der Möhlmer Höchi» und den «Schimmelritter» die letzte Fasnacht. Fotos: Janine Tschopp

Es war ein speziell schöner und herzlicher Schnitzelbankabend am Rosenmontag im Zeininger Blockhaus. Es schwang aber auch Wehmut mit, denn für den Bönigeischt war es sein letzter. Er verabschiedet sich von der Fasnacht und zieht sich wieder zu seinem Bönifelsen ...

