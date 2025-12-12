Immobilien
Eine glanzvolle Abschiedsvorstellung für Franco Mazzi

  12.12.2025 Brennpunkt
Grosser Bahnhof im Bahnhofsaal: Landammann Dieter Egli (Dritter von links), Walter und Monika Jucker sowie Franco und Corinne Mazzi umrahmt von Ehrendamen und dem Stadtweibel. Fotos: Valentin Zumsteg

Zwei prägende Figuren verlassen die politische Bühne in Rheinfelden: Die Einwohnergemeinde-Versammlung verabschiedete Stadtammann Franco Mazzi und Vizeammann Walter Jucker. Mit grosser Zustimmung erhielt Franco Mazzi das Ehrenbürgerrecht zugesprochen.

Valentin Zumsteg

