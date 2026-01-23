Der Besen ist zerbrochen

Die kleine Hexe ist untröstlich, ihr Besen ist zerbrochen. Was soll sie nur machen? Eine Hexe ohne Besen ist keine richtige Hexe! Das findet auch ihr Freund, der Rabe Abraxas. Aber er hat leider keine Idee, wie sie das Problem lösen könnte, da das Hexen nicht funktioniert. Wie sie trotzdem zu einem neuen Besen kommt und zusammen mit Abraxas glücklich zu ihrem Häuschen zurückfliegt, erzählt am Sonntag Ursula Roth, begleitet am Flügel von Dieter Wagner. Die Geschichte mit projizierten Bildern auf der Grossleinwand ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. (mgt)

Sonntag, 25. Januar, 15 Uhr, ref. Kirchgemeindesaal Frick; Kollekte. Dauer: maximal 40 Minuten, Technik Max Roth