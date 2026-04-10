Der Bau der Kanti Stein hat begonnen

Der Aufbau der neuen Mittelschule Fricktal, der Kanti Stein, erfolgt schrittweise. Während im Provisorium bereits die ersten Klassen unterrichtet werden, haben unweit des heutigen Standorts die vorbereitenden Arbeiten für den definitiven Neubau begonnen.

Susanne Hörth

Seit August 2025 wird an der neuen Kanti Stein nahe der Gemeindeschule unterrichtet. Der Start erfolgte mit den ersten Klassen in vier Gymnnasial- sowie zwei Fachmittelschulabteilungen. Bis Sommer 2029 wird die Zahl der Abteilungen auf 22 anwachsen. Wachsen wird im gleichen Zeitraum auch der definitive Neubau. Der derzeitige Modulbau auf dem Brotkorb-A real stellt lediglich eine Übergangslösung dar, bis im Schuljahr 2029/30 in der neuen Mittelschule in der Neumatt der Unterrichtsbetrieb aufgenommen werden kann.

Im September 2025 bewilligte der Grosse Rat 221,6 Millionen Franken für die neue Kanti Stein inklusive Landkauf und Übergangslösung. Nach dem Umzug kann die Kanti Stein auf bis zu 44 Abteilungen ausgebaut werden und damit bis zu 950 Fricktaler Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Das Gebäude ist zudem so konzipiert, dass es bei Bedarf in Zukunft und auch dank der Landreserven einfach erweitert werden kann.

Kein Spatenstich

Stephanie Piller vom kantonalen Departement Finanzen und Ressourcen verneint die Frage nach einem Spatenstich. Stattdessen sei zu gegebener Zeit eine offizielle Grundsteinlegung vorgesehen. Zu den nächsten Bauschritten erklärt die Kommunikationsfachfrau, dass der Bauaushub voraussichtlich Ende Juli beendet sein wird. «Im Anschluss werden die Baumeisterarbeiten starten, die bis Anfang 2027 andauern werden.» Weitere Unternehmen seien während dieser Zeit sporadisch im Einsatz.