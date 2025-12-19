Immobilien
Der Bann ist gebrochen

  19.12.2025 Frick, Sport
Der TSV Frick fand zum Siegen zurück. Foto: zVg
Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge für den TSV Frick wartete vergangenes Wochenende der KTV Muotathal auf die 1. Liga-Handballer. Das Spiel endete mit einem Sieg für die Fricker.

