Der Bann ist gebrochen

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge für den TSV Frick wartete vergangenes Wochenende der KTV Muotathal. Die Gäste aus der Innerschweiz waren zu diesem Zeitpunkt in der Tabelle gleichauf mit den Fricktalern. Der TSV Frick wirkte zu Beginn der Partie wacher, frischer und machte offensiv wie defensiv einen guten Job. In der 21. Minute hiess es 11:6. Für den Rest der ersten Hälfte wurde das Heimteam allerdings offensiv wie defensiv schwächer und die Innerschweizer konnten auf 12:10 verkürzen. Dank einem Last-Second-Freistosstor stand es zur Pause 14:10. In der zweiten Halbzeit verlor der TSV etwas den Spielf luss und bekam in der 35. Minute prompt die Quittung in Form des 17:17 Ausgleichtreffers. Dies war ein Weckruf für die Fricker, welche in der Folge die Überzahl-Situationen sehr gut nutzten und 10 Minuten vor Schluss mit fünf Toren davonzogen. In der Schlussphase zeigten sie Nerven, freie Bälle wurden verworfen, inkonsequent gedeckt. Einige Zeitstrafen in den letzten Minuten an die Gäste retteten den Füchsen den Sieg. Das Endresultat lautete 28:26.

Sollte der TSV Frick einen ähnlichen Willen auf die Platte bringen wie in diesem Spiel, steht zwei Punkten im letzten Spiel der Hinrunde gegen den Aufsteiger Seethal nichts mehr im Wege. Die Partie steigt am Samstag, 20. Dezember, um 18 Uhr, im Ebnet in Frick. Dieser Pf lichtsieg würde den Fricktalern einiges an Luft im Abstiegskampf verschaffen. (mgt)