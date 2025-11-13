Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Der Bachmatten-Fluch geht weiter

  13.11.2025 Frick, Sport
Flavio Concas hält die SG TSV Frick gegen Schluss mit tollen Paraden lange im Spiel. Foto: zVg
Flavio Concas hält die SG TSV Frick gegen Schluss mit tollen Paraden lange im Spiel. Foto: zVg

1. Liga, Handball: TV Muri – SG TSV Frick 31:28

In den vergangenen Jahren traf der TSV Frick häufig auf den TV Muri, der letzte Sieg in Muri ist aber zehn Jahre her. Die Ausgangslage vor diesem Aargauer-Derby stimmte die Fricker dennoch positiv: 2. Platz in der Tabelle und so ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote