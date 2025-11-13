Der Bachmatten-Fluch geht weiter

In den vergangenen Jahren traf der TSV Frick häufig auf den TV Muri, der letzte Sieg in Muri ist aber zehn Jahre her. Die Ausgangslage vor diesem Aargauer-Derby stimmte die Fricker dennoch positiv: 2. Platz in der Tabelle und so ...

1. Liga, Handball: TV Muri – SG TSV Frick 31:28

In den vergangenen Jahren traf der TSV Frick häufig auf den TV Muri, der letzte Sieg in Muri ist aber zehn Jahre her. Die Ausgangslage vor diesem Aargauer-Derby stimmte die Fricker dennoch positiv: 2. Platz in der Tabelle und so viele Punkte auf dem Konto wie schon lange nicht mehr. Zeit, um endlich in Muri zu gewinnen.

Obwohl der TV Muri zwei Punkte hinter Frick in der Tabelle lag, war er leicht zu favorisieren, denn er konnte 10 der letzten 15 Duelle für sich entscheiden.

In der Anfangsphase gaben die Fricker eine Demonstration dessen, weshalb sie aktuell so gut performen. Die Abwehr stand kompakt, solidarisch wurden die Freiämter vom Tor ferngehalten und es wurden Fehler provoziert, welche zu einfachen Toren führten. Offensiv blieben die Fricktaler abgezockt. Durch lange Angriffe erarbeiteten sie sich klare Torchancen und eine zwischenzeitliche sechs Tore-Führung. Kurz vor der Pause kamen dann Zwei-Minuten-Strafen hinzu, welche von Muri nicht konsequent bestraft wurden. Zur Pause stand es 16:12 für die SG TSV Frick.

Muri mit besserer zweiten Halbzeit

Dies änderte sich in der zweiten Halbzeit radikal. Der TSV war merklich weniger präsent, Zu allem Elend holte sich Captain Silvan Schmid in der 34. Minute die rote Karte ab, was der endgültige Bruch im Spiel der Fricker war. Von da an hatten die Fricktaler offensiv kaum mehr Zugriff, Muri glich 15 Minuten vor Schluss aus. Die Gäste antworteten mit vier Rückraumspielern in der Offensive, was zunächst besser funktionierte. Von nun an war es ein Spiel auf Messers Schneide. Ins Verderben riss die Fricker schliesslich ihre eigene defensive Unentschlossenheit und mangelnde Chancenauswertung. Die Partie endete mit 31:28 für den TV Muri. Nun wartet der punktegleiche KTV Altdorf auf die SG TSV Frick. Das Duell gegen den Meister der vergangenen 1. Liga-Saison steigt am kommenden Samstag in Altdorf. (mgt)