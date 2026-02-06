Der alte ist auch der neue Vorstand

Präsidentin Tamara Stöckli begrüsste im Restaurant Rössli 34 aktive Mitglieder, ein passives Mitglied sowie sechs Gönnerinnen des Frauenturnvereins (FTV) Gipf-Oberfrick zur Generalversammlung. Zur feierlichen Einstimmung wurde das eigens für den FTV vom Komponisten KI (künstliche Intelligenz) geschriebene Vereinslied gesungen.

Rückblickend kann das Eidgenössische Turnfest in Lausanne als Highlight des vergangenen Turnjahres genannt werden. Es war heiss, anstrengend, fröhlich und festigend. Festigend im Sinne des Teamgeists, denn alle zogen am gleichen Strang und wollten die Leistung, die im wochenlangen Training aufgebaut wurde, bestmöglich abrufen. Ebenfalls erwähnt wurden die vielseitigen und schweisstreibenden Turnstunden und alle Anlässe, die einen festen Platz im Jahresprogramm des FTV haben. Dazu gehören das Bowlen, der Maibummel, das Sommerprogramm mit den anderen turnenden Vereinen im Dorf, der Vereinsausflug, der Suuserbummel sowie der Chlaushock. Alle diese gemeinsamen Erlebnisse und sportlichen Herausforderungen bleiben den Turnerinnen bestimmt in bester Erinnerung.

Zwei besondere Höhepunkte

Auch das laufende Turnjahr hält unter anderem zwei besondere Höhepunkte bereit: Die Teilnahme am Turnfest Seengen am Samstag, 20. Juni, sowie die Organisation und Durchführung der Bundesfeier im Dorf. Bei den Mutationen durften erfreulicherweise drei Neueintritte doch leider auch einen Austritt verzeichnet werden. Zwei Mitglieder wechselten von den Aktiven zu den Passiven. Somit besteht der FTV Gipf-Oberfrick aktuell aus 37 Aktivund 6 Passivmitgliedern.

Die Statuten sehen vor, dass alle zwei Jahre der Vorstand neu gewählt werden muss und so war es auch heuer. Einstimmig wurden alle Vorstandsmitglieder wiedergewählt und mit kräftigen Applaus wurde die geleistete grossartige Arbeit verdankt. Auch die beiden Revisorinnen wurden wieder gewählt und auch ihre Arbeit wurde mit Applaus verdankt. Erfreulicherweise gab es auch zwei Ehrungen: Klara Romer wurde für 30 Jahre Vereinsmitgliedschaft und gleich drei Turnerinnen für den häufigsten Turnstundenbesuch geehrt.

Und was wäre eine GV ohne Dubler’s feine Schokoküsse? Traditionsgemäss führt der Verein jedes Jahr am Schluss der GV eine Tombola mit eben diesen Leckereien durch. Mit dem Gewinn wird jeweils eine wohltätige Organisation unterstützt. Dieses Jahr geht der Erlös an die ‹Stiftung Joël Kinderspitex›. (mgt)

Der FTV Gipf-Oberfrick turnt jeweils am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr. Mehr zu erfahren bei Präsidentin, Tamara Stöckli (Telefon 079 631 47 91, E-Mail tam.stoeckli@hotmail.com).