Der Altar wird zur Bühne

Kaspar Lüscher eröffnete die Reihe «Kultur in der Kirche»: Eine besondere Stimmung herrschte kürzlich in der Kirche von Oeschgen, wurde doch der Altarraum für einmal zur «Bühne», und die zahlreichen Besucher in den Bänken konnten sich im abgedunkelten Kirchenschiff entspannt zurücklehnen, um aufmerksam den Worten eines «Geschichtenerzählers» zu lauschen.

Der in der Region wohlbekannte Autor und Schauspieler Kaspar Lüscher hatte das Buch von Felix Timmermans «Das Glück in der Stille» mitgebracht. Daraus las er so ausdrucksstark und lebendig vor, dass alle gebannt und öfter auch leise lachend den Geschichten folgten, die erstaunlich gut in den sakralen Raum passten.

Die erste Erzählung drehte sich um die Erschaffung der Tiere und ihre jeweilige Bestimmung in Bezug auf den Menschen. Köstlich, wie Lüscher Gebaren und Geräusche der Tiere nachahmte und von den Schwierigkeiten Gottes berichtete, ein Tier zu finden, dass bereit wäre, den Menschen im Paradies in Versuchung zu führen. So ging die Lesung weiter und spannte den Bogen zur kuriosen Begegnung einer Kuh mit dem «Herrgott» am Kreuz bis hin zu einer zauberhaften Liebesgeschichte, bei der zwei Menschen ein ganzes Leben brauchen, um am Ende doch noch mit ihrer ersten Liebe zusammenzufinden. Der Schauspieler lockerte den Abend auf mit kleinen Musikstücken von seiner «Taschenklarinette», die in der schönen Akustik der Kirche ausdrucksvoll und melancholisch ihren Klang entfaltete.

Hochzufrieden zeigte sich Pfarreiseelsorgerin Christina Kessler mit diesem ersten Kulturevent der Reihe «Kultur in der Kirche», dem noch in diesem Jahr drei weitere Veranstaltungen folgen werden. Die Projektgruppe «Raum für mehr», die den Abend initiiert hatte, lud im Anschluss zum Apéro in den Schlösslikeller. Dieser Einladung folgten zahlreiche Gäste gerne, und dabei nutzen sie auch die Gelegenheit, mit dem Künstler persönlich ins Gespräch zu kommen. (chk/)