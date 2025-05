Der «Adler» beginnt wieder zu fliegen

Laufenburger Restaurant öffnet am Montag

Vor fünf Jahren hat die Stadt Laufenburg die Adler-Liegenschaft in der Altstadt erworben. Viel ist in dieser Zeit gegangen. Die Wohnungen in den oberen Stockwerken wurden saniert. Nach vorgängigem Umbau ist in der ersten Etage der regionale Sozialdienst schon vor bald einem Jahr eingezogen.

Im Erdgeschoss erstrahlt nun auch das Restaurant in frischem Glanz. Ab Montag, 5. Mai, heissen das Pächterpaar Marino Farinella und Cristina Caraus mit der offiziellen Eröffnung ihre Gäste willkommen. Wie die Stadt mitteilt, wird das Restaurant Taverne zum Adler schon am Wochenende Getränke und Kaffee ausschenken. (sh)