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Deppen am Werk

  09.06.2026 Rheinfelden
Die unbekannten Täter haben die Bücher auf die Gleise geworfen. Das ist nicht nur dumm, sondern auch gefährlich. Foto: zVg
Die unbekannten Täter haben die Bücher auf die Gleise geworfen. Das ist nicht nur dumm, sondern auch gefährlich. Foto: zVg

Vandalismus beim Bahnhof

In der Nacht auf Samstag hat eine unbekannte Täterschaft beim Bahnhof Rheinfelden gewütet. Die kleine Bibliothek, die seit Jahren in einer ehemaligen Telefonzelle auf dem Perron untergebracht ist und sich grosser Beliebtheit erfreut, wurde dabei Opfer dieser Vandalen. Die Täter entfernten die Bücher aus dem Regal und warfen sie auf die Gleise. «Am Samstagmorgen war ich um 7.15 Uhr am Bahnhof und sah einen SBB-Mitarbeiter, wie er auf dem Gleis viele Bücher von den Schienen auf lesen musste. Der Mitarbeiter sagte, dass dies das erste Mal sei, das so was passiert ist. So schlimm», hält eine Augenzeugin gegenüber der NFZ fest.

Die kleine Bahnhof-Bibliothek ist aktuell geschlossen. Es bleibt zu hoffen, dass die Täter ermittelt werden können – oder sich selbst stellen. (vzu)

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