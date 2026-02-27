Immobilien
Denkimpuls 9 – Kommen Sie mit auf unsere «Denkreise»

  27.02.2026 Fricktal
Hans A. Wüthrich wohnt in Rheinfelden. Er ist emeritierter Universitätsprofessor, Fachbuchautor und engagiert u. a. in der Stiftung MBF und Spitex Fricktal AG.
Was wäre, wenn der Hofnarr zurückkehrte?

Oder wie schonungslose Offenheit, mit Witz serviert, den Nebel des Selbstbetrugs lichtet.

Bis ins 18. Jahrhundert war der Hofnarr eine institutionalisierte Figur an nahezu jedem grösseren europäischen ...

