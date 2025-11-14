Immobilien
Denkimpuls 5 – Kommen Sie mit auf unsere «Denkreise»

  14.11.2025 Fricktal
Hans A. Wüthrich wohnt in Rheinfelden. Er ist emeritierter Universitätsprofessor, Fachbuchautor und engagiert u. a. in der Stiftung MBF und Spitex Fricktal AG.
Was wäre, wenn Lebensenergie aus Fremdbestimmtheit entstünde?

Oder weshalb es lohnt, die bequeme Ohnmacht durch Eigenkraft zu ersetzen.

Wie weit sind wir souveräne Regisseure unseres Daseins oder trainierte Schauspieler auf einer ...

