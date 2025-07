Denkimpuls 2 – Kommen Sie mit auf unsere «Denkreise»

Was wäre, wenn Uneinigkeit der Schlüssel zur Einigkeit wäre?

Oder unter welchen Voraussetzungen Polarisierung ihren Wert hat.

Was würde passieren, wenn eine Politrunde im Fernsehen nicht von Schlagabtausch und Deutungshoheit geprägt wäre, sondern von echtem Interesse an der anderen Sichtweise? Wenn sich keiner mehr inszenieren, sondern alle voneinander lernen wollten? Völlig abwegig, werden Sie sagen. Der politische Diskurs ist längst ein Gladiatorenkampf um Aufmerksamkeit, bei dem das Lauteste das Publikum gewinnt. Wer Klarheit, Eindeutigkeit und einfache Botschaften liefert, gilt als kompetent, selbst wenn der Preis dafür das Wegschneiden aller Zwischentöne ist. Polarisierung scheint zur Grundbedingung öffentlicher Debatten geworden zu sein, nicht als Werkzeug, sondern als Waffe. In den USA lässt sich beobachten, wohin das führen kann: Eine Gesellschaft, gespalten bis zur Unkenntlichkeit, demokratische Institutionen in der Krise, Vertrauen erodiert.

Und doch: Ist Polarisierung wirklich nur toxisch? Oder verkennen wir ihr produktives Potenzial? Denn gerade dort, wo Widersprüche sichtbar werden, kann auch Bewegung entstehen. Polarisierung mobilisiert. Sie fordert heraus, zwingt zur Positionierung, provoziert Debatte. Wenn wir sie nicht als Kampf um das bessere Ich, sondern als Suche nach der besseren Lösung verstehen – dann eröffnet sie Räume für Entwicklung.

Der Schlüssel? Haltung. Nicht Demütigung, sondern Demut. Nicht Allwissen, sondern die Bereitschaft zu zweifeln. Nicht der Wille zum Sieg, sondern zur Verständigung. Wer mit intellektueller Bescheidenheit auftritt, erkennt die eigene Perspektive, als das, was sie ist: eine Möglichkeit unter vielen. Und begreift Andersdenken nicht als Gefahr, sondern als Ressource. Recht haben kann jeder. Gemeinsam klüger werden, das ist die wahre Kunst.

Zwei persönliche Reflexionsfragen:

• Wie viel Raum hat Zweifel in meinem Denken?

• Was wäre, wenn ich in Diskussionen weniger überzeugen und mehr verstehen wollte?

Verzicht auf Deutungshoheit – die Einladung für ein persönliches Experiment:

Widerstehen Sie bei der nächsten Besprechung der Versuchung, schnell Ihre Meinung zu sagen und versuchen Sie diejenigen Botschaften, die im Widerspruch zu Ihrer Meinung stehen, wirklich zu verstehen. Stellen Sie Nachfragen und kombinieren Sie danach die verstandenen Drittideen mit Ihren eigenen Vorstellungen zu etwas Neuem. Beobachten Sie, was dieses Vorgehen bei Ihnen und den übrigen Sitzungsteilnehmenden bewirkt.

Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen. Ihre Meinung interessiert uns: redaktion@nfz.ch

Die «Denkreise» will aufrütteln – leise, aber nachhaltig. Jede Etappe bietet eine Möglichkeit, die eigene Erfahrungswelt kritisch zu hinterfragen. Denken jenseits der Norm kratzt an Gewissheiten. Es weitet den Blick für das, was denkbar ist. Machen Sie mit. Denken Sie mit. Und vielleicht auch: Denken Sie um!