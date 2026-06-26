Denkimpuls 13 – Kommen Sie mit auf unsere «Denkreise»

Mut wird häufig als Zuschreibung verstanden. Wir attestieren ihn uns selbst oder anderen ...

Was wäre, wenn Mut genau dort beginnt, wo Bühne und Beifall fehlen?

Oder warum Mut oft eine leise, nicht selten übersehene Geste im Alltag ist.

Mut wird häufig als Zuschreibung verstanden. Wir attestieren ihn uns selbst oder anderen – oder verengen ihn auf heroische Ausnahmemomente. Mut kann ebenso bedeuten, in einer schwierigen Situation um Hilfe zu bitten oder dem eigenen inneren Kompass zu folgen – selbst wenn man sich dadurch verletzlich macht. Gerade diese Entscheidungen sind es, die im Alltag die wahren Mutproben darstellen. Hinter der Angst, um Hilfe zu bitten oder eigene Werte zu vertreten, stehen nicht selten früh erlernte Muster: etwa die Vorstellung, es sei nicht schicklich, andere mit den eigenen Problemen zu behelligen. Mut ist nicht immer heroisch: oft ist er still, unsichtbar, unbequem und ohne Anerkennung.

Was wäre, wenn Mut weniger die Fähigkeit wäre, in Extremsituationen zu bestehen, sondern vielmehr eine bewusste Entscheidung im Alltag? Nicht aus Gewohnheit, andere zu schonen. Nicht um jeden Preis, unauffällig zu bleiben. Nicht reflexhaft, angepasst zu handeln. Oder einfach couragiert, sich selbst treu zu bleiben. Mut bedeutet nicht, stärker zu sein als die Angst – sondern vertraute Muster zu hinterfragen und sich dem Gewohnten nicht widerspruchslos zu unterwerfen.

Zwei persönliche Reflexionsfragen:

• Wo halte ich Anpassung für Vernunft und übersehe dabei meine eigene Angst?

• Welche Form von Mut bewundere ich bei anderen, erlaube sie mir selbst aber nicht?

Mutprobe ohne Publikum – die Einladung zu einem persönlichen Experiment:

Bitten Sie in den nächsten Tagen einmal bewusst um Hilfe, auch wenn es eigentlich noch allein geht. Beobachten Sie dabei weniger die Reaktion der anderen als Ihre eigene.

Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen. Ihre Meinung interessiert uns: redaktion@nfz.ch

Die «Denkreise» will aufrütteln – leise, aber nachhaltig. Jede Etappe bietet eine Möglichkeit, die eigene Erfahrungswelt kritisch zu hinterfragen. Denken jenseits der Norm kratzt an Gewissheiten. Es weitet den Blick für das, was denkbar ist. Machen Sie mit. Denken Sie mit. Und vielleicht auch: Denken Sie um!