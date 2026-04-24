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Was wäre, wenn mein Alltag ein Spielfeld statt ein Hamsterrad wäre? Denkimpuls 11 – Kommen Sie mit auf unsere «Denkreise»

  24.04.2026 Fricktal
Hans A. Wüthrich wohnt in Rheinfelden. Er ist emeritierter Universitätsprofessor, Fachbuchautor und engagiert u. a. in der Stiftung MBF und Spitex Fricktal AG.
Hans A. Wüthrich wohnt in Rheinfelden. Er ist emeritierter Universitätsprofessor, Fachbuchautor und engagiert u. a. in der Stiftung MBF und Spitex Fricktal AG.

Was wäre, wenn mein Alltag ein  Spielfeld statt ein Hamsterrad wäre?
Oder weshalb Verspieltheit hilft, mutiger und freier zu denken.

Delfine sind ausgesprochene Spieltiere. Sie verbringen mehrere Stunden pro Tag mit spielerischen ...

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