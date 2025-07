Den Wurzeln auf der Spur

Die Projektwoche der Schule Sulz stand ganz unter dem Jahresmotto «Wir und unsere Wurzeln». Gestartet wurde in der Turnhalle mit dem Jahreslied «194 Länder» von Mark Foster. Anschliessend begaben sich alle Schülerinnen und Schüler in gemischten Gruppen auf eine Reise in diejenigen Länder, wo sie ihre Wurzeln haben.

Neben dem Vermitteln von Wissenswertem über die jeweiligen Länder wurden im Rahmen der Sulzer Schulprojektwoche traditionelle Spiele gespielt, typische Gerichte hergestellt sowie passende Lieder, Tänze, Klatschspiele und Trommelmusik eingeübt.

Eine Gruppe Schülerinnen und Schüler reiste mit dem Flieger nach Afrika und tauchte dabei in verschiedene Länder ein. In Marokko und Libyen lernten sie typische Gewürze und Essen kennen. In Kenia und Uganda stellten die Kinder selbst Trommeln her, übten Rhythmen sowie Tänze ein und lernten ein neues Lied kennen. In Südafrika gingen sie im Nationalpark auf Safari und entdeckten die Tiere Afrikas.

Mit dem fliegenden Teppich flogen die jüngeren Kinder in die Türkei. Dort lernten sie, wie man auf Türkisch und Ungarisch grüsst und zählt, ebenso entdeckten sie auf der Landkarte, wo die beiden Länder überhaupt liegen. Sie sangen Lieder und tanzten dazu, probierten Gerichte aus dem fernen Land und bastelten Amulette, die ihnen Glück bringen sollen.

Jeden Tag umwanderte eine Gruppe mit den Wanderschuhen die Grenzen der Alpenländer Österreich, Deutschland und Schweiz und diskutierte unterwegs die typischen Merkmale, Traditionen, Bräuche und Handwerke des Landes. Daneben lernten sie den Volkstanz «Schuhplattler» kennen und studierten eine Choreografie für den Elternanlass ein. Grossartige Kunsthandwerke entstanden mit Scherenschnitten oder der Verzierung von Gartenzwergen.

Begrüssung in verschiedenen Sprachen

Die Jüngsten bestiegen das Flugzeug nach Russland, Polen und in die Ukraine. Die Kinder lernten das Ballettmärchen «Schwanensee» kennen und es wurden Spiele aus Polen hergestellt und gespielt.

Ausserdem wurde ein ukrainischer Kreistanz aufgeführt. Täglich wurde in der jeweiligen Landessprache begrüsst, es gab dazu passende Geschichten und Sagen und auch Gebäck aus den jeweiligen Ländern wurde gebacken und probiert.

Wikingerschach und Gummistiefelweitwurf

Eine spannende Flugreise führte die Kinder nach Skandinavien. Zu Beginn lernten sie, welche Länder zu Skandinavien gehören und was diese besonders macht. Mit viel Neugier und Kreativität gestalteten sie eigene Lapbooks, in denen sie ihr Wissen festhielten. Ausserdem lernten sie erste Wörter und das Zählen in den verschiedenen skandinavischen Sprachen. Beim Wikingerschach und dem Gummistiefelweitwurf war Teamgeist gefragt. Kulinarisch wurde es beim Backen von Zimtschnecken, künstlerisch beim Malen schwedischer Dala-Pferde und beim Gestalten farbenfroher Bilder im Stil des finnischen Designs von Marimekko. Mit einer Schiffsreise mit dem Seemann Popeye segelte eine Kinderschar auf dem Mittelmeer von Spanien nach Italien und Portugal. Musikalisch haben sie der Flamenco, das Geigenspiel und der Fado sehr fasziniert. Als Köche wagten sie sich an Gazpacho, Gelati, Pizza und Pasteis de Nata.

Bei einem fröhlichen Elternanlass am Donnerstagabend zeigten alle Kinder begeistert, was sie in dieser Woche einstudiert hatten, und die hergestellten Bastelarbeiten konnten bewundert werden. Ebenso wurden die Sechstklässler verabschiedet, sowie Wechsel im Lehrerteam bekanntgegeben. Das Elternforum bereicherte die Feier mit einer Festwirtschaft und mit vielen verschiedenen Gebäcken aus fremden Ländern. (mgt)