Den Schwung des Frühlings für eine Veränderung nützen

  13.03.2026 Rheinfelden

Ist der Alkoholkonsum über die Fasnachtstage zu viel geworden? Die Suchtberatung ags bietet diesen Frühling erstmals in Rheinfelden ihren bewährten Kurs «Achtsamkeitsbasierte Rückfallprävention» an, startend am 20. April. Selbstverständlich richtet er sich ...

