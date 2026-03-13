Den Schwung des Frühlings für eine Veränderung nützen

Ist der Alkoholkonsum über die Fasnachtstage zu viel geworden? Die Suchtberatung ags bietet diesen Frühling erstmals in Rheinfelden ihren bewährten Kurs «Achtsamkeitsbasierte Rückfallprävention» an, startend am 20. April. Selbstverständlich richtet er sich ...

Ist der Alkoholkonsum über die Fasnachtstage zu viel geworden? Die Suchtberatung ags bietet diesen Frühling erstmals in Rheinfelden ihren bewährten Kurs «Achtsamkeitsbasierte Rückfallprävention» an, startend am 20. April. Selbstverständlich richtet er sich nicht nur an Menschen, die sich mit ihrem Alkoholkonsum auseinandersetzen, sondern mit allen Verhalten und Substanzen, die abhängig machen können. «Wir treffen uns an fünf Montagabenden und üben, Empfindungen, Gedanken und Gefühle, insbesondere in Bezug auf das Suchtverlangen und den Rückfall, bewusst wahrzunehmen, um nicht in übliche Verhaltensmuster zu fallen», heisst es in einer Medienmitteilung. Der Kurs ist vertraulich und kostenlos für Personen mit Wohnsitz im Kanton Aargau. (mgt)

https://www.suchtberatung-ags.ch/kontakt/rheinfelden/