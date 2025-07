Den Schulalltag hautnah erlebt

Die Ferien waren noch einiges entfernt, da öffnete die Oberstufe Frick ihre Türen für einen ganz besonderen Tag der offenen Tür. Zwischen 9 und 15 Uhr hatten Angehörige der Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Kinder der aktuellen 5. und 6. Primarklassen – ebenso wie alle weiteren Interessierten – die Möglichkeit, den lebendigen Schulalltag hautnah mitzuerleben und sich ein eigenes Bild von den vielfältigen Angeboten und dem pädagogischen Konzept der Schule zu machen. So konnte der Fachunterricht der Oberstufe miterlebt und den Schülerinnen und Schülern beim Lernen über die Schulter geschaut werden. Lernateliers standen offen. Viele Gäste zeigten sich über die stille und konzentrierte Atmosphäre erstaunt.

Beeindruckend fanden die Besucherinnen und Besucher auch die Präsentation der kreativen Abschlussprojekte, bei der die Drittklässlerinnen und Drittklässler zeigten, an was sie während des Semesters gearbeitet hatten. Auch die Vorstellung der Wahlfächer durch die Lernenden fand grossen Anklang. An fantasievoll dekorierten Ständen präsentierten die Schülerinnen und Schüler Fächer wie Latein, Italienisch und Robotik und beantworteten die Fragen der Besucher. Den krönenden Abschluss bildete ein Live-Konzert des Wahlfach-Chors.

Nicht nur aus Sicht der Schule ging der Tag als voller Erfolg zu Ende. Beeindruckend viele Eltern hatten die Gelegenheit genutzt, im Unterricht ihrer Kinder dabei zu sein und sich ein persönliches Bild vom pädagogischen Konzept der Schule Frick zu machen. Für den scheidenden Schulleiter Lothar Kühne ging mit diesem Tag ein Traum in Erfüllung, der ihm nach 19 Jahren als Schulleiter der Schule Frick den Abschied in die Pensionierung versüsste. (mgt)