«Den Schmerz mit mir herumgetragen»

  18.08.2025 Persönlich
«Das Leben ist ein zu grosses Geschenk, um im Schmerz und im Groll zu versinken. Liebe das Leben, auch wenn es zeitenweise mühselig ist», sagt Franziska Laur. Foto: zVg
Franziska Laur zu Gast bei Ueli Mäder

In ihrem Buch «Die Schatten der Ahnen» hat Franziska Laur 2022 ihre Familiengeschichte dokumentiert. Im Rahmen der Reihe «Kultur und Gesellschaft» diskutiert sie am 27. August im Hotel Schützen mit Ueli ...

