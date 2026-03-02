Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Den Moment und die Gemeinschaft geniessen

  02.03.2026 Sulz
Präsidentin ALSV und Vorstand der Landfrauen Sulz mit dem «Anregungsbaum»: Andrea Hochuli (von links), Emilie Hug, Sabine Rüede, Yvette Dünner und Corinna Rüede. Foto: Ludwig Dünner
Präsidentin ALSV und Vorstand der Landfrauen Sulz mit dem «Anregungsbaum»: Andrea Hochuli (von links), Emilie Hug, Sabine Rüede, Yvette Dünner und Corinna Rüede. Foto: Ludwig Dünner

Generalversammlung der Landfrauen Sulz

Die Landfrauen Sulz zeigen sich als aktiver Verein, obwohl vor einem Jahr fast das Aus drohte. Die Freimitglieder werden wieder zu Mitgliedern und die Präsidentin vom Aargauer Landfrauenverband (ALFV) gab den Sulzerinnen an der GV das ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote