Den Moment und die Gemeinschaft geniessen

Generalversammlung der Landfrauen Sulz

Die Landfrauen Sulz zeigen sich als aktiver Verein, obwohl vor einem Jahr fast das Aus drohte. Die Freimitglieder werden wieder zu Mitgliedern und die Präsidentin vom Aargauer Landfrauenverband (ALFV) gab den Sulzerinnen an der GV das Prädikat: «Ein mutiger und cooler Haufen».

Ludwig Dünner

Corinna Rüede, Ansprechperson der Landfrauen Sulz, durfte 47 Stimmberechtigte zur 62. Generalversammlung im Pfarreisaal in Sulz begrüssen. Nach dem Nachtessen konnte die Versammlung speditiv durchgeführt werden, und alle Anträge des Vorstandes wurden mit wenigen Gegenstimmen gutgeheissen.

Aktives Vereinsjahr

Die Aktuarin Yvette Dünner verlas den Jahresbericht. Die rund 17 Stationen des Rückblicks zeigten, dass die Landfrauen Sulz ein aktives Vereinsleben führen. Drohte dem Verein an der letzten GV fast das Ende, zeigten die Anwesenden an der diesjährigen Versammlung eine grosse Wertschätzung gegenüber dem Vorstandsgremium. Auch wenn der Verein, der 1963 gegründet wurde, nach wie vor bodenständig ist, durfte Yvette Dünner auf ein abwechslungsreiches und modern gestaltetes Vereinsjahr zurückschauen. Neben Arbeitseinsätzen zugunsten der Sulzer Vereine, beispielsweise an der Fasnacht oder am Musiktagfest, nimmt der Austausch und das Zusammensein unter den Frauen einen hohen Stellenwert ein. So traf man sich zum Jassen, Bräteln, an Kochkursen sowie an weiteren diversen Kursen und Ausflügen. Der Racletteabend war auch im vergangenen Vereinsjahr ein gut besuchter Anlass. Im Rückblick erwähnte die Aktuarin, dass es in der hektischen Zeit immer wichtiger sei, die Momente zu geniessen. Mit einem grossen Applaus wurde der Jahresbericht genehmigt.

Racletteabend feiert Jubiläum

Sabine Rüede gab einen Einblick ins neue Jahresprogramm. Die Landfrauen Sulz dürfen sich wiederum auf ein aktives Vereinsjahr freuen. Neben den Jassabenden, dem Landfrauen-Stammtisch und den Kursangeboten warten noch so manche Highlights auf die Sulzerinnen – sei dies eine Stand-Up-Paddling-Tour auf dem Rhein oder eine Ladies-Night im Stadtkasino Baden. Der Racletteabend findet am 7. November statt und öffnet für die Besuchenden zum zehnten Mal die Tore. Weitere neue Ideen für die künftigen Jahresprogramme waren gefragt; zu diesem Zweck stand im Raum ein «Anregungsbaum», an welchem die Mitglieder ihre Ideen und Vorschläge mittels eines Zettels anhängen durften.

Wofür die Zehnernote?

Die Landfrauenvereine haben ebenfalls finanzielle Abgaben an die Dachverbände zu leisten. Um diese Beiträge zu erläutern, war die Präsidentin des Aargauer Landfrauenverbandes, Andrea Hochuli, eingeladen worden. Sie gratulierte den Sulzerinnen für ihren Mut, dem Antrag des Vorstandes, die Freimitgliedschaft abzuschaffen, zuzustimmen. So werden aus rund 65 Freimitgliedern wieder Mitglieder der Landfrauen Sulz, die den Vereinsbeitrag ausrichten werden. «Was haben zehn Franken mit Ostern, Weihnachten, Geburtstagen, Erntedank, Rüblimärt und Trachten zu tun?», stellte Hochuli eine Frage in den Raum. Ein Betrag, welcher pro Mitglied und Jahr an den Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverein (SBLV) ausgerichtet wird – ein Verband, der sich nicht nur für die Bäuerinnen, sondern auch für die Frauen von Land und Stadt einsetzt. Ist doch der SBLV mit rund 50 000 Mitgliedern die grösste Frauenorganisation der Schweiz.

So wie die genannten Anlässe mit Tradition zu tun haben, werden auch die zehn Franken für Traditionen eingesetzt – Traditionen, die jedoch immer wieder der Moderne angepasst werden. Andrea Hochuli verstand es in wenigen, aber verständlichen Worten, den Anwesenden die Wichtigkeit sowie die Gewichtung des Verbandes in der Gesellschaft näherzubringen. Mit einem Zitat von Buddha – «Finde heraus, was du tun willst, und tu es dann aus vollem Herzen!» – schloss der Vorstand die Generalversammlung.