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«Den Gemeinden drohen massive Kosten»

  02.07.2026 Fricktal
Wenn die Gemeinden einen Taxi-Dienst organisieren müssen, kostet es schnell 20 000 Franken pro Kind und Jahr. Foto: Pixabay
Wenn die Gemeinden einen Taxi-Dienst organisieren müssen, kostet es schnell 20 000 Franken pro Kind und Jahr. Foto: Pixabay

Auf das Schuljahr 2026/27 werden im Aargau sogenannte «Regionale Förderklassen plus» geschaffen. Die Transportkosten für die Schülerinnen und Schüler müssen die Wohngemeinden übernehmen. Die Magdener Gemeindepräsidentin und Grossrätin Carole Binder-Meury hat dazu einen Vorstoss ...

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