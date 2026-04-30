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Den Frieden suchen

  30.04.2026 Frick
Die palästinensische Christin, Friedenspädagogin und Autorin Sumaya Farhat Naser. Foto: zVg
Die palästinensische Christin, Friedenspädagogin und Autorin Sumaya Farhat Naser. Foto: zVg

Die palästinensische Christin, Friedenspädagogin und Autorin Sumaya Farhat Naser ist am Montag, 4. Mai, 19 Uhr, zu Gast in der Reformierten Kirche Frick.

Sie schreibt zum geplanten Besuch: «Ich werde über die Lage bei uns berichten, wo wir wie nie zuvor um unser Dasein ...

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