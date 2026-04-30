Den Frieden suchen

Sie schreibt zum geplanten Besuch: «Ich werde über die Lage bei uns berichten, wo wir wie nie zuvor um unser Dasein ...

Die palästinensische Christin, Friedenspädagogin und Autorin Sumaya Farhat Naser ist am Montag, 4. Mai, 19 Uhr, zu Gast in der Reformierten Kirche Frick.

Die palästinensische Christin, Friedenspädagogin und Autorin Sumaya Farhat Naser ist am Montag, 4. Mai, 19 Uhr, zu Gast in der Reformierten Kirche Frick.

Sie schreibt zum geplanten Besuch: «Ich werde über die Lage bei uns berichten, wo wir wie nie zuvor um unser Dasein und Überleben bangen. Zudem werde ich über meine Arbeit mit Frauen und Jugendlichen sprechen, und über unser Bemühen, trotz Gewalt und Unrecht Mensch zu bleiben, den Frieden zu suchen und die Hoffnung zu behalten.»

Anschliessend Apéro und Büchertisch der Buchhandlung Letra, Frick. Eintritt frei, Kollekte. Info: matthias.jaeggi@ref-frick.ch