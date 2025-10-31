Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Den Betroffenen zuhören

  31.10.2025 Möhlin
Damit ein dunkles Kapitel der Schweizer Geschichte nicht vergessen geht: Theresa Rohr-Steinmann. Foto: zVg
Damit ein dunkles Kapitel der Schweizer Geschichte nicht vergessen geht: Theresa Rohr-Steinmann. Foto: zVg

Leben als Verdingkind: berührende Lesung in der Bibliothek Möhlin

Rund 70 Besucherinnen und Besucher kamen am Mittwoch, 22. Oktober, in die Gemeindebibliothek Möhlin, um die Lesung mit Theresa Rohr-Steinmann zu erleben. In ihrem Buch «Trotz dem Leben» ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote