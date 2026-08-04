Den Basler Zolli nach Ladenschluss entdecken

Die reformierte Kirchgemeinde Möhlin plant ihren nächsten «60+Ausflug» mit einem Besuch im Basler Zoo am kommenden Dienstag, 11. August. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Bahnhof Möhlin auf dem Bahnsteig 2. Der Zug nach Basel fährt um 17.38 Uhr ab, Ankunft am Zoo in ...

Die reformierte Kirchgemeinde Möhlin plant ihren nächsten «60+Ausflug» mit einem Besuch im Basler Zoo am kommenden Dienstag, 11. August. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Bahnhof Möhlin auf dem Bahnsteig 2. Der Zug nach Basel fährt um 17.38 Uhr ab, Ankunft am Zoo in Basel ist um 18.18 Uhr. «Um 18.30 Uhr bekommen wir im Zoo eine Abendführung ausserhalb der regulären Öffnungszeiten und können uns in die Welt der Tiere entführen lassen», teilen die Veranstalter mit. «Die SBB-Tickets sollen bitte selbst gelöst werden. Eine frühzeitige Anmeldung bis spätestens 7. August ist erbeten, die Führung ist auf 20 Personen begrenzt.»

(mgt)