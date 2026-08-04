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Den Basler Zolli nach Ladenschluss entdecken

  04.08.2026 Möhlin

Die reformierte Kirchgemeinde Möhlin plant ihren nächsten «60+Ausflug» mit einem Besuch im Basler Zoo am kommenden Dienstag, 11. August. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Bahnhof Möhlin auf dem Bahnsteig 2. Der Zug nach Basel fährt um 17.38 Uhr ab, Ankunft am Zoo in ...

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